Китай запустил поезд до Москвы впервые со времен пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
РЖД запустила тестовый маршрут Пекин - Улан-Батор - Москва поезда, состоящего из китайских вагонов
РЖД запустила тестовый маршрут Пекин - Улан-Батор - Москва поезда, состоящего из китайских вагонов Фото:

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) запустила маршрут Пекин — Улан-Батор — Москва. Отмечается, что вагоны этого поезда — китайского производства.

«С 25 февраля по 11 марта 2025 года проводится опытная поездка международного пассажирского поезда №3/4 Пекин — Москва по маршруту Пекин — Улан-Батор — Москва и обратно», — сообщили РИА Новости в РЖД. Данный маршрут запущен согласно ранним договоренностям между ОАО 'РЖД', Государственной корпорацией 'КЖД' и АО 'УБЖД'.

В ходе текущей опытной поездки рассматривается эксплуатация новых вагонов КНР на российских железных дорогах, которые включают купейные и СВ вагоны, а также специализированные штабные и багажные вагоны. По итогам тестовой поездки определят возможность регулярных рейсов данного состава по маршруту Пекин — Москва.

ОАО «РЖД» активно работает над обновлением и расширением своего парка подвижного состава, включая приобретение новых вагонов и поездов для различных регионов России. В 2025 году компания планирует закупить 37 новых составов пригородных поездов, а также около 400 вагонов для поездов дальнего следования, что на 27% меньше по сравнению с объемом закупок в 2024 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Российские железные дороги» (РЖД) впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) запустила маршрут Пекин — Улан-Батор — Москва. Отмечается, что вагоны этого поезда — китайского производства. «С 25 февраля по 11 марта 2025 года проводится опытная поездка международного пассажирского поезда №3/4 Пекин — Москва по маршруту Пекин — Улан-Батор — Москва и обратно», — сообщили РИА Новости в РЖД. Данный маршрут запущен согласно ранним договоренностям между ОАО 'РЖД', Государственной корпорацией 'КЖД' и АО 'УБЖД'. В ходе текущей опытной поездки рассматривается эксплуатация новых вагонов КНР на российских железных дорогах, которые включают купейные и СВ вагоны, а также специализированные штабные и багажные вагоны. По итогам тестовой поездки определят возможность регулярных рейсов данного состава по маршруту Пекин — Москва. ОАО «РЖД» активно работает над обновлением и расширением своего парка подвижного состава, включая приобретение новых вагонов и поездов для различных регионов России. В 2025 году компания планирует закупить 37 новых составов пригородных поездов, а также около 400 вагонов для поездов дальнего следования, что на 27% меньше по сравнению с объемом закупок в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...