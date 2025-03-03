Китай запустил поезд до Москвы впервые со времен пандемии

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) запустила маршрут Пекин — Улан-Батор — Москва. Отмечается, что вагоны этого поезда — китайского производства.
«С 25 февраля по 11 марта 2025 года проводится опытная поездка международного пассажирского поезда №3/4 Пекин — Москва по маршруту Пекин — Улан-Батор — Москва и обратно», — сообщили РИА Новости в РЖД. Данный маршрут запущен согласно ранним договоренностям между ОАО 'РЖД', Государственной корпорацией 'КЖД' и АО 'УБЖД'.
В ходе текущей опытной поездки рассматривается эксплуатация новых вагонов КНР на российских железных дорогах, которые включают купейные и СВ вагоны, а также специализированные штабные и багажные вагоны. По итогам тестовой поездки определят возможность регулярных рейсов данного состава по маршруту Пекин — Москва.
ОАО «РЖД» активно работает над обновлением и расширением своего парка подвижного состава, включая приобретение новых вагонов и поездов для различных регионов России. В 2025 году компания планирует закупить 37 новых составов пригородных поездов, а также около 400 вагонов для поездов дальнего следования, что на 27% меньше по сравнению с объемом закупок в 2024 году.
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