Пекин и Киев подписали важное продовольственное соглашение

Украина и Китай подписали протоколы о поставках сельхозпродукции
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Китай и Украина расширили сотрудничество в сельском хозяйстве
Китай и Украина расширили сотрудничество в сельском хозяйстве Фото:

Китай и Украина расширили сотрудничество в сельскохозяйственной сфере, подписав два новых протокола о поставках украинской продукции в КНР. По информации Центрального телевидения Китая, эти документы открывают возможности для экспорта украинского гороха и продуктов водного промысла, выловленных в дикой природе.

Посол КНР на Украине Ма Шэнкунь подчеркнул значимость этих соглашений для двусторонних отношений: «Сотрудничество Китая и Украины в сельскохозяйственной сфере является взаимодополняющим, оно имеет большой потенциал. КНР готова и дальше укреплять соответствующее сотрудничество с Украиной на благо народов двух стран», — сообщил Ма Шэнкунь, его слова приводит ТАСС.

Китай поставляет на Украину товары широкого потребления, смартфоны, телевизоры, медицинские приборы, электронику и компьютеры, автомобили и комплектующие, шины, литиевые батареи. Киев, в свою очередь, поставляет в КНР кукурузу, жмых, масло, ячмень, говядину, бобы, полуфабрикаты, железо, ферроникель и сырье. В 2024 году товарооборот двух стран достиг почти восьми миллиардов, увеличившись на 17,3%.

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Китай и Украина расширили сотрудничество в сельскохозяйственной сфере, подписав два новых протокола о поставках украинской продукции в КНР. По информации Центрального телевидения Китая, эти документы открывают возможности для экспорта украинского гороха и продуктов водного промысла, выловленных в дикой природе. Посол КНР на Украине Ма Шэнкунь подчеркнул значимость этих соглашений для двусторонних отношений: «Сотрудничество Китая и Украины в сельскохозяйственной сфере является взаимодополняющим, оно имеет большой потенциал. КНР готова и дальше укреплять соответствующее сотрудничество с Украиной на благо народов двух стран», — сообщил Ма Шэнкунь, его слова приводит ТАСС. Китай поставляет на Украину товары широкого потребления, смартфоны, телевизоры, медицинские приборы, электронику и компьютеры, автомобили и комплектующие, шины, литиевые батареи. Киев, в свою очередь, поставляет в КНР кукурузу, жмых, масло, ячмень, говядину, бобы, полуфабрикаты, железо, ферроникель и сырье. В 2024 году товарооборот двух стран достиг почти восьми миллиардов, увеличившись на 17,3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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