Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом) хотел взорвать все станции АЭС на Украине, чтобы нанести ущерб России в конфликте. Об этом сообщил Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«Буданов носился с этим годика полтора назад. Типа, все взорвем, все российские, до которых дотянемся, все наши, чтобы никому не досталось», — заявил Арестович в эфире youtube-канала украинского журналиста Александра Шелеста (признан в России иностранным агентом).
Он также добавил, что администрация президента США Дональда Трампа хочет контролировать все атомные электростанции Украины, поскольку считает украинское руководство «обезьяной с гранатой». По его словам, в Вашингтоне обеспокоены планами Киева по разработке ядерного оружия и стремятся предотвратить опасность для человечества и самой Украины.
Ранее в пресс-службе СК России сообщили, что Буданов, командующий ВВС Украины Николай Олещук (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвиняются в организации атак БПЛА на регионы России. Им заочно предъявлены обвинения и они объявлены в розыск.
*Кирилл Буданов признан в РФ террористом и экстремистом
**Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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