Арестович*: глава ГУР Буданов** хотел взорвать все АЭС на Украине

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Буданов* планировал совершить подрыв всех АЭС на Украине
Буданов* планировал совершить подрыв всех АЭС на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом) хотел взорвать все станции АЭС на Украине, чтобы нанести ущерб России в конфликте. Об этом сообщил Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Буданов носился с этим годика полтора назад. Типа, все взорвем, все российские, до которых дотянемся, все наши, чтобы никому не досталось», — заявил Арестович в эфире youtube-канала украинского журналиста Александра Шелеста (признан в России иностранным агентом).

Он также добавил, что администрация президента США Дональда Трампа хочет контролировать все атомные электростанции Украины, поскольку считает украинское руководство «обезьяной с гранатой». По его словам, в Вашингтоне обеспокоены планами Киева по разработке ядерного оружия и стремятся предотвратить опасность для человечества и самой Украины.

Ранее в пресс-службе СК России сообщили, что Буданов, командующий ВВС Украины Николай Олещук (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвиняются в организации атак БПЛА на регионы России. Им заочно предъявлены обвинения и они объявлены в розыск.

*Кирилл Буданов признан в РФ террористом и экстремистом

**Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом) хотел взорвать все станции АЭС на Украине, чтобы нанести ущерб России в конфликте. Об этом сообщил Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Буданов носился с этим годика полтора назад. Типа, все взорвем, все российские, до которых дотянемся, все наши, чтобы никому не досталось», — заявил Арестович в эфире youtube-канала украинского журналиста Александра Шелеста (признан в России иностранным агентом). Он также добавил, что администрация президента США Дональда Трампа хочет контролировать все атомные электростанции Украины, поскольку считает украинское руководство «обезьяной с гранатой». По его словам, в Вашингтоне обеспокоены планами Киева по разработке ядерного оружия и стремятся предотвратить опасность для человечества и самой Украины. Ранее в пресс-службе СК России сообщили, что Буданов, командующий ВВС Украины Николай Олещук (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвиняются в организации атак БПЛА на регионы России. Им заочно предъявлены обвинения и они объявлены в розыск. *Кирилл Буданов признан в РФ террористом и экстремистом **Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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