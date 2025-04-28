Названа причина мощного взрыва в иранском порту

Взрыв, произошедший в порту Шахид-Раджаи на территории иранского города Бендер-Аббас, связан с проявлением халатности. Об этом сообщил министр внутренних дел Ирана Эскандер Моамени.
«Халатность стала причиной взрыва в порту Шахид-Раджаи в Иране», — заявил глава МВД. Его цитирует иранское агентство Tasnim. Количество пострадавших в результате взрыва превысило 1100 человек.
Взрыв произошел в топливном резервуаре порта 26 апреля. В результате инцидента были выбиты окна в радиусе нескольких километров, а также повреждены автомобили.
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