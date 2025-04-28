Названа причина мощного взрыва в иранском порту

МВД Ирана: халатность привела к взрыву в порту Шахид-Раджаи
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В результате взрыва в порту пострадали более 1100 человек (архивное фото)
В результате взрыва в порту пострадали более 1100 человек (архивное фото) Фото:

Взрыв, произошедший в порту Шахид-Раджаи на территории иранского города Бендер-Аббас, связан с проявлением халатности. Об этом сообщил министр внутренних дел Ирана Эскандер Моамени. 

«Халатность стала причиной взрыва в порту Шахид-Раджаи в Иране», — заявил глава МВД. Его цитирует иранское агентство Tasnim. Количество пострадавших в результате взрыва превысило 1100 человек.

Взрыв произошел в топливном резервуаре порта 26 апреля. В результате инцидента были выбиты окна в радиусе нескольких километров, а также повреждены автомобили. 

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Взрыв, произошедший в порту Шахид-Раджаи на территории иранского города Бендер-Аббас, связан с проявлением халатности. Об этом сообщил министр внутренних дел Ирана Эскандер Моамени.  «Халатность стала причиной взрыва в порту Шахид-Раджаи в Иране», — заявил глава МВД. Его цитирует иранское агентство Tasnim. Количество пострадавших в результате взрыва превысило 1100 человек. Взрыв произошел в топливном резервуаре порта 26 апреля. В результате инцидента были выбиты окна в радиусе нескольких километров, а также повреждены автомобили. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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