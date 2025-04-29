The Times: Великобритания хочет позлить Трампа партнерством с ЕС

Согласно информации от газеты The Times, британское правительство может столкнуться с недовольством президента США Дональда Трампа из-за подписания соглашения о стратегическом партнерстве с ЕС на предстоящем саммите 19 мая. Этот документ затрагивает ключевые вопросы международной политики, которые потенциально могут противоречить политическим курсам американского президента.
«В проекте преамбулы к новому документу о стратегическом партнерстве стороны подчеркивают поддержку территориальной целостности Украины, Парижского соглашения по климату и открытой и свободной торговли. Подобные заявления могут быть расценены в Вашингтоне как явный сигнал о том, что правительство во главе с премьером Киром Стармером готово действовать в соответствии с курсом Брюсселя», — пишет The Times.
Министерская кабина Великобритании намерена договориться о торговом соглашении с США до начала саммита, чтобы уменьшить таможенные тарифы на британские автомобили и другие экспортные продукты. Тем не менее, перспективы успеха этих переговоров остаются неопределенными. Неподписание соглашения до встречи с ЕС может негативно сказаться на торговых отношениях с Соединенными Штатами.
Ранее британские СМИ сообщали, что Великобритания готовится подписать соглашение с ЕС по продовольственным и ветеринарным стандартам, что может осложнить торговлю с США, поскольку американская продукция не всегда соответствует европейским требованиям. Введение администрацией Трампа новых тарифов на импорт также усилило напряженность в торговых отношениях между странами.
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