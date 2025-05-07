Участник программы «Время героев» получил почетную должность в правительстве Приморского края

Кавалер двух орденов Мужества и участник президентской кадровой программы «Время героев» Алексей Ефимов назначен уполномоченным при губернаторе Приморского края по вопросам взаимодействия с участниками специальной военной операции (СВО). Об этом говорится на официальном сайте программы.
«Алексей Ефимов назначен на должность уполномоченного при губернаторе Приморского края по вопросам взаимодействия с участниками СВО», — говорится в сообщении. Комментируя свое назначение Ефимов отметил, что кадровая программа «Время героев» дает возможность сформировать новую профессиональную траекторию под руководством опытных наставников.
Он рассказал, что во время стажировки работал в команде губернатора Приморского края Олега Кожемяко и вместе с коллегами из разных ведомств участвовал в организации проектов, включая программу для участников и ветеранов СВО «Герои Приморья». «В новой должности продолжу работу по расширению соцзащиты участников СВО и их семей в интересах защитников страны», — отметил Ефимов. Кожемяко, в свою очередь, выразил уверенность, что опыт и личные качества Ефимова помогут совершенствовать меры поддержки военнослужащих и их семей в регионе.
Алексей Ефимов родился в Костроме в 1990 году. Он окончил Военно-воздушную академию в Краснодаре в 2012 году. На его счету — два ордена Мужества, медали «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами, а также медаль «За отвагу». С мая 2024 года Ефимов участвует в президентской программе «Время героев».
Ранее уже 40 участников первого потока обучения программы получили заветное место в органах власти. Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения Первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Кроме того, герой России Владимир Сайбель стал заместителем председателя комиссии по делам ветеранов при президенте РФ, а руководитель программы «Время героев» Мария Костюк назначена врио губернатора Еврейской автономной области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.