Умеров: на переговорах обсуждались контакты Путина и Зеленского

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Умеров заявил, что делегации России и Украины обсуждали в Стамбуле способы прекращения огня
Умеров заявил, что делегации России и Украины обсуждали в Стамбуле способы прекращения огня Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

На переговорах России и Украины в Стамбуле обсуждались возможные контакты между президентами Владимиром Путины и Владимиром Зеленским, а также различные сценарии прекращения огня. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию.

«На переговорах обсуждались возможные контакты Зеленского и Путина», — заявил Умеров. Его слова приводит украинский телеканал «Мы-Украина». Он подчеркнул, что этот вопрос стал одной из тем переговоров, однако подробности пообещал раскрыть позднее.

Сегодня в Стамбуле прошли первые за три года переговоры между Россией и Украиной. Они длились почти два часа. Сейчас ожидается, что представители стран сделают заявления для прессы по итогам встречи. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

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На переговорах России и Украины в Стамбуле обсуждались возможные контакты между президентами Владимиром Путины и Владимиром Зеленским, а также различные сценарии прекращения огня. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию. «На переговорах обсуждались возможные контакты Зеленского и Путина», — заявил Умеров. Его слова приводит украинский телеканал «Мы-Украина». Он подчеркнул, что этот вопрос стал одной из тем переговоров, однако подробности пообещал раскрыть позднее. Сегодня в Стамбуле прошли первые за три года переговоры между Россией и Украиной. Они длились почти два часа. Сейчас ожидается, что представители стран сделают заявления для прессы по итогам встречи. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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