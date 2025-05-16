Умеров: на переговорах обсуждались контакты Путина и Зеленского

На переговорах России и Украины в Стамбуле обсуждались возможные контакты между президентами Владимиром Путины и Владимиром Зеленским, а также различные сценарии прекращения огня. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию.
«На переговорах обсуждались возможные контакты Зеленского и Путина», — заявил Умеров. Его слова приводит украинский телеканал «Мы-Украина». Он подчеркнул, что этот вопрос стал одной из тем переговоров, однако подробности пообещал раскрыть позднее.
Сегодня в Стамбуле прошли первые за три года переговоры между Россией и Украиной. Они длились почти два часа. Сейчас ожидается, что представители стран сделают заявления для прессы по итогам встречи. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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