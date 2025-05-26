«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное послание

Радиостанция УВБ-76, также называемая «Радиостанцией Судного дня», передала в эфир новое сообщение. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи».
"НЖТИ 12315 СКИРД 4564 1608 ВЮРТЕМБЕРГ 4892 5362", — передал telegram-канал содержание сообщения. Оно поступило 26 мая в 11:24 по московскому времени.
Радиостанция УВБ-76 22 мая вышла в эфир с необычными сообщениями. В 13:13 по московскому времени в эфире прозвучало слово «беззлобие». Спустя чуть более часа, в 14:24, радиостанция передала еще одно слово — «хрюкостяг», передает "360.ru".
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.