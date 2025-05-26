«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное послание

«Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир с одним новым сообщением
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Сообщение поступило в эфир в 11:24
Сообщение поступило в эфир в 11:24 Фото:

Радиостанция УВБ-76, также называемая «Радиостанцией Судного дня», передала в эфир новое сообщение. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи».

"НЖТИ 12315 СКИРД 4564 1608 ВЮРТЕМБЕРГ 4892 5362", — передал telegram-канал содержание сообщения. Оно поступило 26 мая в 11:24 по московскому времени. 

Радиостанция УВБ-76 22 мая вышла в эфир с необычными сообщениями. В 13:13 по московскому времени в эфире прозвучало слово «беззлобие». Спустя чуть более часа, в 14:24, радиостанция передала еще одно слово — «хрюкостяг», передает "360.ru".

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Радиостанция УВБ-76, также называемая «Радиостанцией Судного дня», передала в эфир новое сообщение. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи». "НЖТИ 12315 СКИРД 4564 1608 ВЮРТЕМБЕРГ 4892 5362", — передал telegram-канал содержание сообщения. Оно поступило 26 мая в 11:24 по московскому времени.  Радиостанция УВБ-76 22 мая вышла в эфир с необычными сообщениями. В 13:13 по московскому времени в эфире прозвучало слово «беззлобие». Спустя чуть более часа, в 14:24, радиостанция передала еще одно слово — «хрюкостяг», передает "360.ru".
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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