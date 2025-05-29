Путин пообещал стабилизировать ситуацию в Запорожской области

Ситуация в Запорожской области с эффективной реализацией программ поддержки семей будет стабилизирована. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, удостоенными государственных наград.
«Мы понимаем, что в вашем регионе ситуация достаточно сложная, и будем делать все возможное для ее улучшения», — отметил Путин, обращаясь к семье из Запорожья. Трансляция встречи велась в telegram-канале Кремля.
Он подчеркнул, что власти приложат максимум усилий для поддержки жителей области. Глава государства также заявил, что меры поддержки многодетных семей будут реализовываться одинаково эффективно на всей территории России, вне зависимости от региона проживания.
Ранее на этой же встрече Путин пообещал поручил доработать закон о включении в страховой стаж отпусков по уходу за пятым и последующими детьми. Сейчас в стаж за уход за одним ребенком засчитывается не более шести лет. Глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой контролировать этот вопрос, а она сообщила, что законопроект о расширении стажа вскоре будет внесен в Госдуму.
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