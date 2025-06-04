Проблемы с мобильным интернетом дошли до Ростова-на-Дону: с какими трудностями столкнулись жители

В Ростове-на-Дону фиксируют сбои в работе интернета
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В Ростове пропал мобильный интернет
В Ростове пропал мобильный интернет Фото:

В Ростове-на-Дону зафиксирован сбой в работе интернет-сервисов. Согласно данным портала Сбой.РФ, жители Ростовской области чаще всего сообщали о проблемах с доступом в интернет у следующих провайдеров: 36% обращений касались «Билайна», 35% — МТС, 32% — Tele2 и 24% — «Мегафона». В пресс-службе компании «Мегафон» заявили, что со стороны оператора каких-либо ограничений или технических неполадок не зафиксировано.

«Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны „Мегафона“ нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам», — передает РБК слова представителя сотовой связи. С какими трудностями столкнулись жители региона из-за проблем с мобильным интернетом — в материале URA.RU.

Причина перебоев с интернетом в Ростове

Перебои в работе сотовых операторов в Ростове-на-Дону связаны с реализацией мер по обеспечению безопасности населения региона. Об этом РИА Новости сообщил представитель правительства Ростовской области. Он призвал проявить понимание к возможным неудобствам.

«В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи», — отметил представитель регионального правительства.

Проблемы, которые возникли из-за сбоев

Увеличились цены на такси

Из-за сбоев возникли проблемы с ценами на такси
Из-за сбоев возникли проблемы с ценами на такси
Фото:

В утренние часы 4 июня жители Ростова-на-Дону сообщили в социальных сетях о значительном увеличении стоимости поездок на такси. Причины столь резкого роста остаются неясными. Горожане отметили, что скачок цен совпал с перебоями в работе мобильного интернета.

По данным пользователей, стоимость поездок в некоторых случаях достигала 700-1200 рублей. Кроме того, по словам жителей, из-за проблем со связью и сбоев в работе приложений время ожидания автомобиля оказалось дольше привычного. Некоторые ростовчане выразили мнение, что ситуация могла быть обусловлена и утренними заторами на дорогах.

Магазины перестали принимать оплату картой

Кроме того, перебои с мобильным интернетом привели к невозможности проведения безналичных расчетов в магазинах и на рынках Ростова-на-Дону. По свидетельствам местных жителей, торговые точки принимают оплату исключительно наличными средствами, поскольку банковские терминалы временно не функционируют. В результате сложившейся ситуации только те покупатели, у кого есть при себе наличные деньги, могут совершить покупки.

Сбои в других регионах России

Астрахань

Астраханцев предупредили о снижении скорости мобильного интернета
Астраханцев предупредили о снижении скорости мобильного интернета
Фото:

Жителям Астраханской области сообщили о возможном снижении скорости мобильного интернета. Как информирует издание АБН24, в ближайшее время в регионе может быть зафиксировано временное ограничение скорости передачи данных в мобильных сетях.

Подчеркивается, что эти меры принимаются в целях обеспечения безопасности и могут быть реализованы без предварительного оповещения абонентов. Властями рекомендуется по возможности пользоваться проводным интернетом или подключаться к Wi-Fi-сетям для минимизации неудобств. Власти также просят жителей региона с пониманием отнестись к возникшим ограничениям, напоминая, что их введение обусловлено необходимостью обеспечения общественной безопасности.

Адыгея, Москва, Питер и Камчатка

По данным платформы Downdetector, абоненты операторов МТС, «Билайн» и Tele2 фиксируют массовые перебои в работе связи не только в Ростовской области. За последнее время число обращений, связанных с некорректной работой МТС, превысило 200, при этом большинство жалоб поступило от жителей Ростовской области (53%), Адыгеи (7%), Москвы (4%), Сахалинской области (4%) и Санкт-Петербурга (3%). В общей сложности, на глобальные сбои указали 90% пользователей.

Пользователи Tele2 направили более 135 обращений о проблемах со связью; наибольшее число претензий зафиксировано в Ростовской области (50%) и Камчатском крае (9%). При этом 85% жалоб касались общего сбоя, 9% — неполадок в работе мобильного приложения и 3% — сбоев на сайте оператора.

Ограничения связи в предыдущие дни

Воронеж 1 и 2 июня

Ранее в различных городах РФ уже фиксировались перебои в работе интернета
Ранее в различных городах РФ уже фиксировались перебои в работе интернета
Фото:

В Воронеже в ночные часы 1 и 2 июня отмечались временные перебои с доступом к мобильному интернету, совпавшие с атаками беспилотников. Жителям города рекомендовали не воспринимать эти неудобства как неожиданность, поскольку нарушения в работе сетей пришлись на период действия режима воздушной тревоги, введенного в регионе. Ранее представители властей предупреждали о возможном отключении мобильного интернета в случае возникновения угрозы атак со стороны дронов. Как пояснили в пресс-центре правительства Воронежской области, такие меры связаны с внедрением новых элементов системы противодействия дронов.

Приамурье 2 июня

В Амурской области 2 июня так же были зафиксированы перебои с мобильным интернетом после предотвращенной атаки беспилотников ВСУ. Сбои в работе сотовых сетей затронули жителей города Белогорск и населенных пунктов Свободный и Серышево. Количество обращений граждан по поводу работы крупнейших операторов связи резко увеличивался. В частности, 2246 пользователей пожаловались на проблемы с услугами компании МТС.

Саратов 2 июня

Помимо этого, в Саратовской области 2 июня временно ограничили доступ к мобильному интернету в связи с атаками беспилотников. Об этом проинформировал глава региона Роман Бусаргин, подчеркнув, что меры продиктованы необходимостью обеспечения безопасности населения, и попросил жителей отнестись к ситуации с пониманием.

В результате перебоев с мобильным интернетом в Саратове наблюдались трудности с работой терминалов для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Как сообщили в telegram-канале «ООС Транспортный Саратов», на автобусных маршрутах №6А и №90А оплата была возможна только наличными средствами, а также с помощью QR-кода.

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В Ростове-на-Дону зафиксирован сбой в работе интернет-сервисов. Согласно данным портала Сбой.РФ, жители Ростовской области чаще всего сообщали о проблемах с доступом в интернет у следующих провайдеров: 36% обращений касались «Билайна», 35% — МТС, 32% — Tele2 и 24% — «Мегафона». В пресс-службе компании «Мегафон» заявили, что со стороны оператора каких-либо ограничений или технических неполадок не зафиксировано. «Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны „Мегафона“ нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам», — передает РБК слова представителя сотовой связи. С какими трудностями столкнулись жители региона из-за проблем с мобильным интернетом — в материале URA.RU. Причина перебоев с интернетом в Ростове Перебои в работе сотовых операторов в Ростове-на-Дону связаны с реализацией мер по обеспечению безопасности населения региона. Об этом РИА Новости сообщил представитель правительства Ростовской области. Он призвал проявить понимание к возможным неудобствам. Проблемы, которые возникли из-за сбоев Увеличились цены на такси В утренние часы 4 июня жители Ростова-на-Дону сообщили в социальных сетях о значительном увеличении стоимости поездок на такси. Причины столь резкого роста остаются неясными. Горожане отметили, что скачок цен совпал с перебоями в работе мобильного интернета. По данным пользователей, стоимость поездок в некоторых случаях достигала 700-1200 рублей. Кроме того, по словам жителей, из-за проблем со связью и сбоев в работе приложений время ожидания автомобиля оказалось дольше привычного. Некоторые ростовчане выразили мнение, что ситуация могла быть обусловлена и утренними заторами на дорогах. Магазины перестали принимать оплату картой Кроме того, перебои с мобильным интернетом привели к невозможности проведения безналичных расчетов в магазинах и на рынках Ростова-на-Дону. По свидетельствам местных жителей, торговые точки принимают оплату исключительно наличными средствами, поскольку банковские терминалы временно не функционируют. В результате сложившейся ситуации только те покупатели, у кого есть при себе наличные деньги, могут совершить покупки. Сбои в других регионах России Астрахань Жителям Астраханской области сообщили о возможном снижении скорости мобильного интернета. Как информирует издание АБН24, в ближайшее время в регионе может быть зафиксировано временное ограничение скорости передачи данных в мобильных сетях. Подчеркивается, что эти меры принимаются в целях обеспечения безопасности и могут быть реализованы без предварительного оповещения абонентов. Властями рекомендуется по возможности пользоваться проводным интернетом или подключаться к Wi-Fi-сетям для минимизации неудобств. Власти также просят жителей региона с пониманием отнестись к возникшим ограничениям, напоминая, что их введение обусловлено необходимостью обеспечения общественной безопасности. Адыгея, Москва, Питер и Камчатка По данным платформы Downdetector, абоненты операторов МТС, «Билайн» и Tele2 фиксируют массовые перебои в работе связи не только в Ростовской области. За последнее время число обращений, связанных с некорректной работой МТС, превысило 200, при этом большинство жалоб поступило от жителей Ростовской области (53%), Адыгеи (7%), Москвы (4%), Сахалинской области (4%) и Санкт-Петербурга (3%). В общей сложности, на глобальные сбои указали 90% пользователей. Пользователи Tele2 направили более 135 обращений о проблемах со связью; наибольшее число претензий зафиксировано в Ростовской области (50%) и Камчатском крае (9%). При этом 85% жалоб касались общего сбоя, 9% — неполадок в работе мобильного приложения и 3% — сбоев на сайте оператора. Ограничения связи в предыдущие дни Воронеж 1 и 2 июня В Воронеже в ночные часы 1 и 2 июня отмечались временные перебои с доступом к мобильному интернету, совпавшие с атаками беспилотников. Жителям города рекомендовали не воспринимать эти неудобства как неожиданность, поскольку нарушения в работе сетей пришлись на период действия режима воздушной тревоги, введенного в регионе. Ранее представители властей предупреждали о возможном отключении мобильного интернета в случае возникновения угрозы атак со стороны дронов. Как пояснили в пресс-центре правительства Воронежской области, такие меры связаны с внедрением новых элементов системы противодействия дронов. Приамурье 2 июня В Амурской области 2 июня так же были зафиксированы перебои с мобильным интернетом после предотвращенной атаки беспилотников ВСУ. Сбои в работе сотовых сетей затронули жителей города Белогорск и населенных пунктов Свободный и Серышево. Количество обращений граждан по поводу работы крупнейших операторов связи резко увеличивался. В частности, 2246 пользователей пожаловались на проблемы с услугами компании МТС. Саратов 2 июня Помимо этого, в Саратовской области 2 июня временно ограничили доступ к мобильному интернету в связи с атаками беспилотников. Об этом проинформировал глава региона Роман Бусаргин, подчеркнув, что меры продиктованы необходимостью обеспечения безопасности населения, и попросил жителей отнестись к ситуации с пониманием. В результате перебоев с мобильным интернетом в Саратове наблюдались трудности с работой терминалов для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Как сообщили в telegram-канале «ООС Транспортный Саратов», на автобусных маршрутах №6А и №90А оплата была возможна только наличными средствами, а также с помощью QR-кода.
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