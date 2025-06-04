Проблемы с мобильным интернетом дошли до Ростова-на-Дону: с какими трудностями столкнулись жители

В Ростове-на-Дону зафиксирован сбой в работе интернет-сервисов. Согласно данным портала Сбой.РФ, жители Ростовской области чаще всего сообщали о проблемах с доступом в интернет у следующих провайдеров: 36% обращений касались «Билайна», 35% — МТС, 32% — Tele2 и 24% — «Мегафона». В пресс-службе компании «Мегафон» заявили, что со стороны оператора каких-либо ограничений или технических неполадок не зафиксировано.
«Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны „Мегафона“ нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам», — передает РБК слова представителя сотовой связи. С какими трудностями столкнулись жители региона из-за проблем с мобильным интернетом — в материале URA.RU.
Причина перебоев с интернетом в Ростове
Перебои в работе сотовых операторов в Ростове-на-Дону связаны с реализацией мер по обеспечению безопасности населения региона. Об этом РИА Новости сообщил представитель правительства Ростовской области. Он призвал проявить понимание к возможным неудобствам.
«В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи», — отметил представитель регионального правительства.
Проблемы, которые возникли из-за сбоев
Увеличились цены на такси
В утренние часы 4 июня жители Ростова-на-Дону сообщили в социальных сетях о значительном увеличении стоимости поездок на такси. Причины столь резкого роста остаются неясными. Горожане отметили, что скачок цен совпал с перебоями в работе мобильного интернета.
По данным пользователей, стоимость поездок в некоторых случаях достигала 700-1200 рублей. Кроме того, по словам жителей, из-за проблем со связью и сбоев в работе приложений время ожидания автомобиля оказалось дольше привычного. Некоторые ростовчане выразили мнение, что ситуация могла быть обусловлена и утренними заторами на дорогах.
Магазины перестали принимать оплату картой
Кроме того, перебои с мобильным интернетом привели к невозможности проведения безналичных расчетов в магазинах и на рынках Ростова-на-Дону. По свидетельствам местных жителей, торговые точки принимают оплату исключительно наличными средствами, поскольку банковские терминалы временно не функционируют. В результате сложившейся ситуации только те покупатели, у кого есть при себе наличные деньги, могут совершить покупки.
Сбои в других регионах России
Астрахань
Жителям Астраханской области сообщили о возможном снижении скорости мобильного интернета. Как информирует издание АБН24, в ближайшее время в регионе может быть зафиксировано временное ограничение скорости передачи данных в мобильных сетях.
Подчеркивается, что эти меры принимаются в целях обеспечения безопасности и могут быть реализованы без предварительного оповещения абонентов. Властями рекомендуется по возможности пользоваться проводным интернетом или подключаться к Wi-Fi-сетям для минимизации неудобств. Власти также просят жителей региона с пониманием отнестись к возникшим ограничениям, напоминая, что их введение обусловлено необходимостью обеспечения общественной безопасности.
Адыгея, Москва, Питер и Камчатка
По данным платформы Downdetector, абоненты операторов МТС, «Билайн» и Tele2 фиксируют массовые перебои в работе связи не только в Ростовской области. За последнее время число обращений, связанных с некорректной работой МТС, превысило 200, при этом большинство жалоб поступило от жителей Ростовской области (53%), Адыгеи (7%), Москвы (4%), Сахалинской области (4%) и Санкт-Петербурга (3%). В общей сложности, на глобальные сбои указали 90% пользователей.
Пользователи Tele2 направили более 135 обращений о проблемах со связью; наибольшее число претензий зафиксировано в Ростовской области (50%) и Камчатском крае (9%). При этом 85% жалоб касались общего сбоя, 9% — неполадок в работе мобильного приложения и 3% — сбоев на сайте оператора.
Ограничения связи в предыдущие дни
Воронеж 1 и 2 июня
В Воронеже в ночные часы 1 и 2 июня отмечались временные перебои с доступом к мобильному интернету, совпавшие с атаками беспилотников. Жителям города рекомендовали не воспринимать эти неудобства как неожиданность, поскольку нарушения в работе сетей пришлись на период действия режима воздушной тревоги, введенного в регионе. Ранее представители властей предупреждали о возможном отключении мобильного интернета в случае возникновения угрозы атак со стороны дронов. Как пояснили в пресс-центре правительства Воронежской области, такие меры связаны с внедрением новых элементов системы противодействия дронов.
Приамурье 2 июня
В Амурской области 2 июня так же были зафиксированы перебои с мобильным интернетом после предотвращенной атаки беспилотников ВСУ. Сбои в работе сотовых сетей затронули жителей города Белогорск и населенных пунктов Свободный и Серышево. Количество обращений граждан по поводу работы крупнейших операторов связи резко увеличивался. В частности, 2246 пользователей пожаловались на проблемы с услугами компании МТС.
Саратов 2 июня
Помимо этого, в Саратовской области 2 июня временно ограничили доступ к мобильному интернету в связи с атаками беспилотников. Об этом проинформировал глава региона Роман Бусаргин, подчеркнув, что меры продиктованы необходимостью обеспечения безопасности населения, и попросил жителей отнестись к ситуации с пониманием.
В результате перебоев с мобильным интернетом в Саратове наблюдались трудности с работой терминалов для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Как сообщили в telegram-канале «ООС Транспортный Саратов», на автобусных маршрутах №6А и №90А оплата была возможна только наличными средствами, а также с помощью QR-кода.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.