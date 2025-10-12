Нетаньяху сделал важное заявление по заложникам в Газе

Нетаньяху: Израиль готов принять заложников из Газы
Израиль примет всех заложников, заявил Нетаньяху
Израиль примет всех заложников, заявил Нетаньяху Фото:

Израиль готов принять всех заложников, которых должны освободить палестинские радикалы из сектора Газа. Об этом объявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Израиль готов к немедленному приему всех заложников", — передает заявление Нетаньяху ТАСС. Это заявление было распространено его канцелярией после переговоров с израильским координатором по делам пленных и пропавших без вести Галем Хиршем. По информации израильского телеканала Kan, все заложники должны быть освобождены до прибытия в страну президента США Дональда Трампа.

Согласно рабочему графику американского лидера, его визит в Израиль запланирован на 13 октября, где он встретится с семьями заложников и выступит с речью в Кнессете. Сообщается, что Трамп станет первым действующим президентом США за 17 лет, кто выступит в израильском парламенте после Джорджа Буша-младшего.

Данные заявления последовали после достижения договоренностей между Израилем и ХАМАС о первом этапе мирного плана, предполагающего освобождение всех заложников и отвод израильских войск. Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что режим прекращения огня вступил в силу 10 октября, открыв 72-часовое окно для возвращения заложников.

