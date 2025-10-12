Гладков рассказал, как его жена наотрез отказалась уезжать из Белгорода

Жена главы Белгородской области отказалась покидать регион под обстрелами
Супруга главы Белгородской области Вячеслава Гладкова отказалась покидать регион, несмотря на продолжающиеся обстрелы. Об этом губернатор сообщил лично. Чиновник подчеркнул, что неоднократно настаивал на эвакуации семьи ради их безопасности.

«Конечно, я пытался и жену отсюда отправить... Жену я не уговорил, она все время со мной. Когда начинается ракетная опасность, я всегда звоню: „Ты где?“ „Сижу в подъезде“. Ну слава Богу», — отметил Гладков. Об этом он сообщил в интервью газете «Комсомольская правда».

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Белгородская область — один из самых часто атакуемых регионов страны.

Так ранее украинский дрон атаковал гражданский грузовик на территории одного из предприятий в поселке Пролетарский. Пострадал мужчина. Его с осколочным ранением лица и баротравмой госпитализировали в областную больницу.

