Соловьев объявил о своей смерти в феврале 2022 года

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил о кардинальном внутреннем перерождении, которое он пережил в феврале 2022 года. Он назвал изменение своего мировоззрения «смертью» прежнего себя.
«Умер тот человек, который был человеком мира. Он был веселый, полный, регулярно худеющий, который обожал ездить в Италию, в Америку и в Англию, который думал, что все будет прекрасно», — заявил Соловьев в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». По его словам, в феврале 2022 года «родился новый человек» с совершенно иным взглядом на жизнь и происходящие в мире события.
Владимир Соловьев также в ходе программы сообщил, что сможет отдохнуть и выспаться лишь после окончания специальной военной операции и достижения Россией победы. По его словам, в этот момент его охватит чувство счастья, сопровождающееся ощущением опустошения.
