Китайский гимнаст сорвался и упал во время номера в цирке Москвы. Видео

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Китайский артист упал с плеч коллеги во время выступления
Китайский артист упал с плеч коллеги во время выступления Фото:

Китайский акробат упал с плеч своего товарища во время исполнения номера. Об этом рассказал генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

«Во время исполнения номера китайских акробатов на велосипедах, произошло странное падение — практически без причины один из артистов упал с плеч другого», — сообщил Запашный. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.

Он рассказал, что на первый взгляд у артиста закружилась голова. После чего администрация цирка вызвала бригаду медиков. После чего мужчину увезли в больницу. Запашный также опроверг заявления некоторых СМИ, которые написали, что гимнаст упал с трехметровой высоты и сломал позвоночник.

Ранее Запашный высказался об акробате из Эфиопии, который получил травму во время выступления в Большом Московском цирке. По мнению артиста, это произошло из-за ошибки пассировщика, работника, который помогает артистам выполнять трюки, обеспечивая поддержку и безопасность. Запашный считает, что акробату не обеспечили должную страховку при исполнении сложного трюка.

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Китайский акробат упал с плеч своего товарища во время исполнения номера. Об этом рассказал генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. «Во время исполнения номера китайских акробатов на велосипедах, произошло странное падение — практически без причины один из артистов упал с плеч другого», — сообщил Запашный. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале. Он рассказал, что на первый взгляд у артиста закружилась голова. После чего администрация цирка вызвала бригаду медиков. После чего мужчину увезли в больницу. Запашный также опроверг заявления некоторых СМИ, которые написали, что гимнаст упал с трехметровой высоты и сломал позвоночник. Ранее Запашный высказался об акробате из Эфиопии, который получил травму во время выступления в Большом Московском цирке. По мнению артиста, это произошло из-за ошибки пассировщика, работника, который помогает артистам выполнять трюки, обеспечивая поддержку и безопасность. Запашный считает, что акробату не обеспечили должную страховку при исполнении сложного трюка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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