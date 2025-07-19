Китайский акробат упал с плеч своего товарища во время исполнения номера. Об этом рассказал генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.
«Во время исполнения номера китайских акробатов на велосипедах, произошло странное падение — практически без причины один из артистов упал с плеч другого», — сообщил Запашный. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.
Он рассказал, что на первый взгляд у артиста закружилась голова. После чего администрация цирка вызвала бригаду медиков. После чего мужчину увезли в больницу. Запашный также опроверг заявления некоторых СМИ, которые написали, что гимнаст упал с трехметровой высоты и сломал позвоночник.
Ранее Запашный высказался об акробате из Эфиопии, который получил травму во время выступления в Большом Московском цирке. По мнению артиста, это произошло из-за ошибки пассировщика, работника, который помогает артистам выполнять трюки, обеспечивая поддержку и безопасность. Запашный считает, что акробату не обеспечили должную страховку при исполнении сложного трюка.
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