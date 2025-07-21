Шереметьево сделало срочное объявление для пассажиров

В Шереметьево ввели временные ограничения в связи с введением режима «ковер». Об этом сообщил аэропорт в своем telegram-канале.
«Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением режима „ковер“», — указано в сообщении. По информации, ажропорт продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний «по факту возможности». Отмечается, что время обслуживания может быть увеличено.
Ранее в Шереметьево уже вводились временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Тогда, как и сейчас, аэропорт продолжал обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по мере возможности и в порядке очередности.
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