Шереметьево сделало срочное объявление для пассажиров

Введены временные ограничения в аэропорту Шереметьево
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Время обслуживания пассажиров может быть увеличено, сообщили в Шереметьево
Время обслуживания пассажиров может быть увеличено, сообщили в Шереметьево Фото:

В Шереметьево ввели временные ограничения в связи с введением режима «ковер». Об этом сообщил аэропорт в своем telegram-канале.

«Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением режима „ковер“», — указано в сообщении. По информации, ажропорт продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний «по факту возможности». Отмечается, что время обслуживания может быть увеличено.

Ранее в Шереметьево уже вводились временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Тогда, как и сейчас, аэропорт продолжал обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по мере возможности и в порядке очередности.

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В Шереметьево ввели временные ограничения в связи с введением режима «ковер». Об этом сообщил аэропорт в своем telegram-канале. «Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением режима „ковер“», — указано в сообщении. По информации, ажропорт продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний «по факту возможности». Отмечается, что время обслуживания может быть увеличено. Ранее в Шереметьево уже вводились временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Тогда, как и сейчас, аэропорт продолжал обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по мере возможности и в порядке очередности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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