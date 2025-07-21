В Испании загадочно погиб бывший чиновник МВД Украины Грушевский

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Грушевский находился в бассейне жилого комплекса
Грушевский находился в бассейне жилого комплекса Фото:

В Испании при загадочных обстоятельствах погиб бывший высокопоставленный сотрудник МВД Украины Игорь Грушевский. О трагедии сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По словам Дмитрука в его telegram-канале, инцидент произошел 29 июня в жилом комплексе Cala Alta в городе Вильяхойоса, провинция Аликанте. Грушевский находился в бассейне комплекса, где недавно приобрел квартиру. Позднее его обнаружили мертвым с признаками кровотечения из уха. Причины смерти на данный момент не установлены. Инцидент привлек особое внимание, поскольку в том же жилом комплексе ранее был убит российский летчик Максим Кузьминов, который получил убежище в Испании после побега из России.

По данным El Espa?ol, Игорь Грушевский в 1990-х руководил Управлением по борьбе с организованной преступностью (УБОП) в Черкасской и Кировоградской областях. Позднее он занимал руководящие должности в Национальной полиции Украины и Министерстве внутренних дел. После выхода на пенсию Грушевский переехал в Испанию.

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В Испании при загадочных обстоятельствах погиб бывший высокопоставленный сотрудник МВД Украины Игорь Грушевский. О трагедии сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По словам Дмитрука в его telegram-канале, инцидент произошел 29 июня в жилом комплексе Cala Alta в городе Вильяхойоса, провинция Аликанте. Грушевский находился в бассейне комплекса, где недавно приобрел квартиру. Позднее его обнаружили мертвым с признаками кровотечения из уха. Причины смерти на данный момент не установлены. Инцидент привлек особое внимание, поскольку в том же жилом комплексе ранее был убит российский летчик Максим Кузьминов, который получил убежище в Испании после побега из России. По данным El Espa?ol, Игорь Грушевский в 1990-х руководил Управлением по борьбе с организованной преступностью (УБОП) в Черкасской и Кировоградской областях. Позднее он занимал руководящие должности в Национальной полиции Украины и Министерстве внутренних дел. После выхода на пенсию Грушевский переехал в Испанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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