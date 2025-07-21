Появились подробности после взрыва газа в доме под Псковом

Нет угрозы жизни и здоровью после взрыва газа в Великих Луках
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После взрыва бытового газа, угрозы жизни и здоровью людей нет, сообщила администрация города
После взрыва бытового газа, угрозы жизни и здоровью людей нет, сообщила администрация города Фото:

Взрыв в городе Великие Луки, в Псковской области, произошел из-за взрыва бытового газа. По предварительной информации, угрозы жизнью и здоровья людей нет. Об этом сообщила администрация города.

«В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты, устанавливаются причины произошедшего. Угрозы жизни и здоровью людей нет», — указано на официальной странице администрации во ВКонтакте.

Ранее сообщалось о взрыве в городе Великие Луки. Инцидент в жилом доме №3 на площади Юбилейной. Четыре человека получили травмы, один госпитализирован. На месте работают спасатели.

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Взрыв в городе Великие Луки, в Псковской области, произошел из-за взрыва бытового газа. По предварительной информации, угрозы жизнью и здоровья людей нет. Об этом сообщила администрация города. «В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты, устанавливаются причины произошедшего. Угрозы жизни и здоровью людей нет», — указано на официальной странице администрации во ВКонтакте. Ранее сообщалось о взрыве в городе Великие Луки. Инцидент в жилом доме №3 на площади Юбилейной. Четыре человека получили травмы, один госпитализирован. На месте работают спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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