Появились подробности после взрыва газа в доме под Псковом

Взрыв в городе Великие Луки, в Псковской области, произошел из-за взрыва бытового газа. По предварительной информации, угрозы жизнью и здоровья людей нет. Об этом сообщила администрация города.
«В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты, устанавливаются причины произошедшего. Угрозы жизни и здоровью людей нет», — указано на официальной странице администрации во ВКонтакте.
Ранее сообщалось о взрыве в городе Великие Луки. Инцидент в жилом доме №3 на площади Юбилейной. Четыре человека получили травмы, один госпитализирован. На месте работают спасатели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.