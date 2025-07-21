Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) получает финансирование от крупных промышленных и оборонных компаний США. Об этом следует из данных telegram-канала «Военная хроника».
«С 2019 по 2024 год одним из крупнейших спонсоров Грэма стала компания Boeing Co., которая через Political Action Committee пожертвовала ему около 55 тысяч долларов... Как законодатель, тесно связанный с вопросами национальной безопасности, Грэм получал деньги, например, от Lockheed Martin и Northrop Grumman — крупных оборонных компаний США и главных выгодоприобретателей любой войны, где участвует Америка», — пишет RT, ссылаясь на данные «Военной хроники».
Вдобавок к прочим источникам финансирования, он получил 50 тысяч долларов от Пентагона. Грэм занимал ведущие позиции среди политиков по объему полученных пожертвований от представителей оборонной и аэрокосмической промышленности: в 2015-2016 годах на его кампанию поступило около 760 тысяч долларов от оборонных корпораций в обмен на поддержку увеличения расходов, осуществляемых вне рамок основного бюджета. «Связь Грэма с военно-промышленным комплексом — это не просто спонсорство, а целая инфраструктура политического и финансового обмена», — говорится в материале.
Ранее Грэм начал запугивать покупателей российской нефти удваиванием пошлин. Сенатор сослался на планы американского президента Дональда Трампа. Грэм считает, что введение 100-процентных тарифов станет ударом для Москвы, лишив ее доходов от экспорта энергоресурсов.
*Линдси Грэм внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
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