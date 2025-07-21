Песков заявил, что у России и Азербайджана — сложный период в отношениях

Нынешний период в отношениях России и Азербайджана — сложный. Об этом рассказал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
«Иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Надеемся, что этот период пройдет», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU
Представитель Кремля подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Баку приносит взаимную выгоду, а партнерство построено на уважении. Однако важно, чтобы в Азербайджане с уважением относились к россиянам. По словам Пескова, в России большая азербайджанская диаспора. Практически все ее представители — законопослушные граждане. «Те, кто нарушают, преследуются по закону», — заключил Песков.
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