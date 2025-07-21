На севере Молдавии в селе Душманы установили памятник, посвященный союзникам нацистской Германии. При этом соратников Гитлера представили в качестве героев. Об этом сообщил глава молдавского координационного комитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович.
«В селе Душманы Глодянского района открыли очередной мемориал в честь „румынских героев“ — военнослужащих армии [Иона] Антонеску, вторгшихся на территорию Советского Союза летом 1941 года», — написал Петрович. Его сообщение опубликовано в его telegram-канале.
Мемориал, благодаря поддержке местных и районных властей, установила ассоциация Monumentum. По словам Петровича, с каждым разом истории открытия таких памятников становятся все более изощренными. Глава молдавского координационного комитета «Победа» также обратил внимание на флаг Евросоюза на мероприятии.
«На распятии в Душманах они утверждают, что это памятник „румынским героям, погибшим за освобождение Бессарабии в июле 1941 года в крестовом походе против большевизма“. Ни больше и не меньше», — подчеркнул поисковик.
В прошлом году в молдавском селе Ларгуца с почестями было открыто кладбище румынских бойцов. Во время Второй мировой войны эти военнослужащие воевали на стороне Третьего рейха. Там были захоронены останки военных армии Иона Антонеску, пишет RT.
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