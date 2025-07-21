В центре Киева сотрудник прокуратуры сбил насмерть женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. По данным ведомства, трагедия произошла накануне на Большой Васильковской улице.
«В Киеве сотрудник прокуратуры сбил насмерть женщину — она погибла. Местные СМИ утверждают, что по делу проходит сын бывшего украинского юмориста (и резидента Comedy Club) Андрея Молочного», — сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». Как уточнили в Генпрокуратуре, водитель автомобиля — главный специалист одного из отделов прокуратуры.
Сообщается, что виновник ДТП скрылся с места происшествия. Позднее подозреваемого задержали, он находится под стражей.
Украинские СМИ сообщают, что задержан Андрей Молочный, сын известного в прошлом украинского комика Андрея Молочного. Официально эту информацию в прокуратуре не подтверждают.
Молочный ранее выступал в составе дуэта имени Чехова с Антоном Лирником (признан иноагентом на Украине). После 2014 года Молочный переехал в Россию и неоднократно высказывался в поддержку Украинской православной церкви во время конфликта вокруг Киево-Печерской лавры.
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