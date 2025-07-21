В Киеве сотрудник прокуратуры сбил насмерть женщину

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В Киеве сотрудник прокуратуры сбил насмерть женщину
В Киеве сотрудник прокуратуры сбил насмерть женщину Фото:

В центре Киева сотрудник прокуратуры сбил насмерть женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. По данным ведомства, трагедия произошла накануне на Большой Васильковской улице. 

«В Киеве сотрудник прокуратуры сбил насмерть женщину — она погибла. Местные СМИ утверждают, что по делу проходит сын бывшего украинского юмориста (и резидента Comedy Club) Андрея Молочного», — сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». Как уточнили в Генпрокуратуре, водитель автомобиля — главный специалист одного из отделов прокуратуры. 

Сообщается, что виновник ДТП скрылся с места происшествия. Позднее подозреваемого задержали, он находится под стражей.

Украинские СМИ сообщают, что задержан Андрей Молочный, сын известного в прошлом украинского комика Андрея Молочного. Официально эту информацию в прокуратуре не подтверждают.

Молочный ранее выступал в составе дуэта имени Чехова с Антоном Лирником (признан иноагентом на Украине). После 2014 года Молочный переехал в Россию и неоднократно высказывался в поддержку Украинской православной церкви во время конфликта вокруг Киево-Печерской лавры.

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В центре Киева сотрудник прокуратуры сбил насмерть женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. По данным ведомства, трагедия произошла накануне на Большой Васильковской улице.  «В Киеве сотрудник прокуратуры сбил насмерть женщину — она погибла. Местные СМИ утверждают, что по делу проходит сын бывшего украинского юмориста (и резидента Comedy Club) Андрея Молочного», — сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». Как уточнили в Генпрокуратуре, водитель автомобиля — главный специалист одного из отделов прокуратуры.  Сообщается, что виновник ДТП скрылся с места происшествия. Позднее подозреваемого задержали, он находится под стражей. Украинские СМИ сообщают, что задержан Андрей Молочный, сын известного в прошлом украинского комика Андрея Молочного. Официально эту информацию в прокуратуре не подтверждают. Молочный ранее выступал в составе дуэта имени Чехова с Антоном Лирником (признан иноагентом на Украине). После 2014 года Молочный переехал в Россию и неоднократно высказывался в поддержку Украинской православной церкви во время конфликта вокруг Киево-Печерской лавры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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