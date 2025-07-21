Когда закончатся ливни в Москве: прогноз погоды на ближайшие дни

Сильные ливни в Москве сохранятся до середины недели
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Дожди в Москве закончатся в выходные
Дожди в Москве закончатся в выходные Фото:

Москву и область сегодня накрыли проливные дожди. По словам метеоролога Евгения Тишковца, за день в столичном регионе за день выпало 40% месячной нормы осадков. 

По прогнозам синоптиков, сильные ливни в Москве сохранятся до середины недели, а к пятнице, 25 июля, осадки прекратятся и наступит потепление. На выходных москвичей ждет комфортная погода с температурой до +27 градусов. Подробнее о погоде в столице — в материале URA.RU.

Прогноз погоды на ближайшие дни

Согласно прогнозу синоптиков, дождливая погода сохранится в Москве до середины недели. Сильные осадки и порывистый ветер до 15 метров в секунду ожидаются вплоть до 23 июля. В некоторых районах возможны грозы. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от 23 до 26 градусов.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщал, что наибольшее количество осадков в Москве выпадет в понедельник, 21 июля — до 40% месячной нормы дождя. Во вторник интенсивность осадков уменьшится, но кратковременные дожди сохранятся.

Днем температура будет находиться в пределах 20–25 градусов, а ночью может опускаться до +13…+17 градусов. С 23 июля температура повысится до +22…+27 градусов и останется такой до конца рабочей недели. Кратковременные дожди прогнозируются в среду и четверг, а в пятницу осадков не ожидается. В Подмосковье во вторник столбики термометров покажут около +20, в Москве — примерно +23 градуса.

Когда закончится дождливая погода

По словам синоптика Александра Ильина из центра «МЕТЕО», период затяжных дождей в Москве завершится к пятнице, 25 июля. В среду и четверг возможны кратковременные осадки, но к концу недели погода начнет улучшаться. В пятницу ожидается прекращение дождей и повышение температуры до +26 градусов.

В выходные, 26–27 июля, в Москве установится теплая и преимущественно сухая погода. Днем воздух прогреется до 26–27 градусов, вероятность осадков минимальна, однако местами возможны отдельные грозы и порывистый ветер.

Рекомендации для жителей Москвы

Правительство Москвы порекомендовало горожанам в период дождей быть осторожными на улицах, не укрываться под деревьями и не находиться вблизи шатких конструкций. Автомобилистам следует избегать резких маневров и выбирать для парковки безопасные места. 

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Москву и область сегодня накрыли проливные дожди. По словам метеоролога Евгения Тишковца, за день в столичном регионе за день выпало 40% месячной нормы осадков.  По прогнозам синоптиков, сильные ливни в Москве сохранятся до середины недели, а к пятнице, 25 июля, осадки прекратятся и наступит потепление. На выходных москвичей ждет комфортная погода с температурой до +27 градусов. Подробнее о погоде в столице — в материале URA.RU. Прогноз погоды на ближайшие дни Согласно прогнозу синоптиков, дождливая погода сохранится в Москве до середины недели. Сильные осадки и порывистый ветер до 15 метров в секунду ожидаются вплоть до 23 июля. В некоторых районах возможны грозы. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от 23 до 26 градусов. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщал, что наибольшее количество осадков в Москве выпадет в понедельник, 21 июля — до 40% месячной нормы дождя. Во вторник интенсивность осадков уменьшится, но кратковременные дожди сохранятся. Днем температура будет находиться в пределах 20–25 градусов, а ночью может опускаться до +13…+17 градусов. С 23 июля температура повысится до +22…+27 градусов и останется такой до конца рабочей недели. Кратковременные дожди прогнозируются в среду и четверг, а в пятницу осадков не ожидается. В Подмосковье во вторник столбики термометров покажут около +20, в Москве — примерно +23 градуса. Когда закончится дождливая погода По словам синоптика Александра Ильина из центра «МЕТЕО», период затяжных дождей в Москве завершится к пятнице, 25 июля. В среду и четверг возможны кратковременные осадки, но к концу недели погода начнет улучшаться. В пятницу ожидается прекращение дождей и повышение температуры до +26 градусов. В выходные, 26–27 июля, в Москве установится теплая и преимущественно сухая погода. Днем воздух прогреется до 26–27 градусов, вероятность осадков минимальна, однако местами возможны отдельные грозы и порывистый ветер. Рекомендации для жителей Москвы Правительство Москвы порекомендовало горожанам в период дождей быть осторожными на улицах, не укрываться под деревьями и не находиться вблизи шатких конструкций. Автомобилистам следует избегать резких маневров и выбирать для парковки безопасные места. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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