Российские войска нанесли групповой удар по крупным предприятиям Украины

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам оборонной промышленности Украины
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ВС РФ ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины
ВС РФ ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные нанесли в ночь на 21 июля массированный удар по объектам оборонной промышленности и аэродромной инфраструктуре на территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов», — сообщили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале. Там уточнили, что для атаки использовались высокоточные средства поражения большой дальности — в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.

ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных главой РФ Владимиром Путиным. Победы российских военных позволяют укрепить позиции на фронте и продолжить расширение зоны контроля.

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Российские военные нанесли в ночь на 21 июля массированный удар по объектам оборонной промышленности и аэродромной инфраструктуре на территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов», — сообщили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале. Там уточнили, что для атаки использовались высокоточные средства поражения большой дальности — в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники. ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных главой РФ Владимиром Путиным. Победы российских военных позволяют укрепить позиции на фронте и продолжить расширение зоны контроля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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