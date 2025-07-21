Российские войска нанесли групповой удар по крупным предприятиям Украины

Российские военные нанесли в ночь на 21 июля массированный удар по объектам оборонной промышленности и аэродромной инфраструктуре на территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов», — сообщили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале. Там уточнили, что для атаки использовались высокоточные средства поражения большой дальности — в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.
ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных главой РФ Владимиром Путиным. Победы российских военных позволяют укрепить позиции на фронте и продолжить расширение зоны контроля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.