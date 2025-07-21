ВС РФ нанесли групповой мощный удар по предприятиям Украины: карта СВО на 21 июля

В ночь на 21 июля российские войска нанесли массированный удар по объектам оборонной промышленности и аэродромам Украины, используя гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В Сумской области ВС РФ нанесли удары по военной технике и личному составу ВСУ. На Донецком фронте российские войска постепенно продвигаются к Часовому Яру и Зеленому Гаю, взяв под контроль Белую Гору. В Запорожской области идут бои возле Орехова. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Сумское направление
По данным российских силовых структур, в Сумской области военные подразделения «Север» уничтожили украинскую технику и личный состав. В боях участвовал 214-й отдельный штурмовой батальон, сформированный при поддержке инструкторов из США.
Кроме того, 71-я отдельная егерская бригада ВСУ понесла серьезные потери, часть ее подразделений выведена на доукомплектование. Бои продолжаются в районах Юнаковки и Варачино, украинские войска также пытаются вернуть позиции в Кондратовке и окрестностях, пишет telegram-канал «Два майора».
Харьковское направление
На харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои к югу от Мелового, куда ВСУ перебросили резервы. Сообщается о столкновениях в Голубовке и Радьковки в районе Купянска. Российские войска активно применяют артиллерию и авиацию, а также усиливают наступление в Волчанске и у Волчанских хуторов, пишет telegram-канал WarGonzo.
Донецкое направление
На покровском направлении российские силы подошли к шахте «Краснолиманская» у Родинского, где ВСУ готовят оборону. В районе Часового Яра в селе Ступочки продолжается зачистка территории, украинская сторона оказывает сопротивление с помощью дронов и самодельных средств поражения.
На южном участке Донецкого фронта российские войска стараются закрепиться в лесополосах возле Зеленого Гая. Они также продолжают наступление на Константиновском направлении, где, по данным Минобороны РФ, накануне был освобожден населенный пункт Белая Гора. Сообщается также о продвижении в сторону Муравки и к границе Днепропетровской области.
На других участках фронта идут бои за Яблоновку и в районах Зверево, Бельгийки и Мирнограда. Подразделения группировки «Восток» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ с применением комплекса «Фагот», огневая точка противника была полностью уничтожена точным попаданием, передает Пятый канал.
Запорожское направление
На Ореховском направлении Запорожского фронта бойцы подразделения «Днепр» наносят удары по позициям и складам ВСУ. Ожесточенные бои у лесополосы в районе Темировки. Возле Орехова украинские военные установили антидроновые сети. Активные столкновения отмечаются и в направлении Плавней, рядом с недавно освобожденным Каменским. Авиация поддерживает действия войск, обе стороны активно применяют беспилотники.
Херсонское направление
В районе Херсонского направления продолжаются боевые столкновения в дельте Днепра на островных территориях, а также ведется взаимный артиллерийский обмен. Противник нанес удар по рынку вблизи населенного пункта Великие Копани. Официального подтверждения этому поводу пока нет.
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