Умерла американская кантри-певица Хелен Корнелиус

Американская кантри-певица и автор-исполнитель Хелен Корнелиус (настоящее имя — Хелен Лорен Джонсон) скончалась 18 июля 2025 года. О смерти артистки сообщил музыкальный портал American Songwriter.
«18 июля ушла из жизни Хелен Лорен Джонсон, американская артистка», — сообщила Российская газета со ссылкой на музыкальный портал. Корнелиус была одной из значимых фигур в истории кантри-музыки, ее творчество оказало заметное влияние на жанр.
Певица прославилась благодаря сотрудничеству с музыкантом Джимом Эдом Брауном: вместе они выпустили ряд популярных хитов, которые неоднократно возглавляли чарты. Почти все альбомы и синглы исполнительницы попадали в музыкальные чарты, а два ее произведения достигли первого места в рейтингах.
Пик популярности исполнительницы пришелся на 1970–1980 годы. В этот период Хелен Корнелиус активно гастролировала, участвовала в телевизионных шоу и снималась в кино. Кроме музыкальной деятельности, она выступала в театральных постановках, а ее песни звучали в качестве саундтреков к различным фильмам.
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