Умерла американская кантри-певица Хелен Корнелиус

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Умерла американская певица Хелен Корнелиус
Умерла американская певица Хелен Корнелиус Фото:

Американская кантри-певица и автор-исполнитель Хелен Корнелиус (настоящее имя — Хелен Лорен Джонсон) скончалась 18 июля 2025 года. О смерти артистки сообщил музыкальный портал American Songwriter.

«18 июля ушла из жизни Хелен Лорен Джонсон, американская артистка», — сообщила Российская газета со ссылкой на музыкальный портал. Корнелиус была одной из значимых фигур в истории кантри-музыки, ее творчество оказало заметное влияние на жанр.

Певица прославилась благодаря сотрудничеству с музыкантом Джимом Эдом Брауном: вместе они выпустили ряд популярных хитов, которые неоднократно возглавляли чарты. Почти все альбомы и синглы исполнительницы попадали в музыкальные чарты, а два ее произведения достигли первого места в рейтингах.

Пик популярности исполнительницы пришелся на 1970–1980 годы. В этот период Хелен Корнелиус активно гастролировала, участвовала в телевизионных шоу и снималась в кино. Кроме музыкальной деятельности, она выступала в театральных постановках, а ее песни звучали в качестве саундтреков к различным фильмам.

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Американская кантри-певица и автор-исполнитель Хелен Корнелиус (настоящее имя — Хелен Лорен Джонсон) скончалась 18 июля 2025 года. О смерти артистки сообщил музыкальный портал American Songwriter. «18 июля ушла из жизни Хелен Лорен Джонсон, американская артистка», — сообщила Российская газета со ссылкой на музыкальный портал. Корнелиус была одной из значимых фигур в истории кантри-музыки, ее творчество оказало заметное влияние на жанр. Певица прославилась благодаря сотрудничеству с музыкантом Джимом Эдом Брауном: вместе они выпустили ряд популярных хитов, которые неоднократно возглавляли чарты. Почти все альбомы и синглы исполнительницы попадали в музыкальные чарты, а два ее произведения достигли первого места в рейтингах. Пик популярности исполнительницы пришелся на 1970–1980 годы. В этот период Хелен Корнелиус активно гастролировала, участвовала в телевизионных шоу и снималась в кино. Кроме музыкальной деятельности, она выступала в театральных постановках, а ее песни звучали в качестве саундтреков к различным фильмам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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