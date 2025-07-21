Российских шахматисток допустили к участию в чемпионате мира

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Женскую сборную России допустили к участию в командном чемпионате мира
Женскую сборную России допустили к участию в командном чемпионате мира Фото:

Женская сборная России по шахматам сможет принять участие в командном чемпионате мира 2025 года под нейтральным флагом Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Совет FIDE одобрил участие команды спортсменок РФ в женском командном чемпионате мира 2025 года под флагом FIDE при условии получения письма с отсутствием возражений от МОК», — сообщили в пресс-службе FIDE, уточнив, что российские шахматистки смогут выступать только без национальных флагов и гимна, а также иных отличительных символов. Цитата по ТАСС.

Подобная практика уже применяется в отношении спортсменов из России и Белоруссии с 2022 года, когда после начала спецоперации на Украине им разрешили участвовать в международных турнирах только в нейтральном статусе. В январе 2025 года правила были смягчены для юношеских и парашахматных команд.

Командный чемпионат мира среди женщин пройдет с 11 по 22 ноября 2025 года в испанском Линаресе. Ожидается участие сильнейших сборных мира. Решение о допуске россиянок под нейтральным статусом вступит в силу после соответствующего подтверждения от МОК.

Ранее 12-й чемпион мира Анатолий Карпов высказался об отсутствии российских гроссмейстеров в топ-10 рейтинга FIDE, назвав сложившуюся ситуацию идиотизмом, передает RT. Первую строчку рейтинга занимает представитель Норвегии Магнус Карлсен, набравший 2839 баллов. На втором месте располагается американский шахматист Хикару Накамура с результатом 2807 очков, третью позицию занимает его соотечественник Фабиано Каруана, в активе которого 2784 балла.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает 14-ю строчку рейтинга, имея в активе 2742 балла. Среди женщин высшей позицией среди представительниц России обладает Александра Горячкина, расположившаяся на седьмом месте. Екатерина Лагно занимает девятую позицию в этом же рейтинге.

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Женская сборная России по шахматам сможет принять участие в командном чемпионате мира 2025 года под нейтральным флагом Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщила пресс-служба организации. «Совет FIDE одобрил участие команды спортсменок РФ в женском командном чемпионате мира 2025 года под флагом FIDE при условии получения письма с отсутствием возражений от МОК», — сообщили в пресс-службе FIDE, уточнив, что российские шахматистки смогут выступать только без национальных флагов и гимна, а также иных отличительных символов. Цитата по ТАСС. Подобная практика уже применяется в отношении спортсменов из России и Белоруссии с 2022 года, когда после начала спецоперации на Украине им разрешили участвовать в международных турнирах только в нейтральном статусе. В январе 2025 года правила были смягчены для юношеских и парашахматных команд. Командный чемпионат мира среди женщин пройдет с 11 по 22 ноября 2025 года в испанском Линаресе. Ожидается участие сильнейших сборных мира. Решение о допуске россиянок под нейтральным статусом вступит в силу после соответствующего подтверждения от МОК. Ранее 12-й чемпион мира Анатолий Карпов высказался об отсутствии российских гроссмейстеров в топ-10 рейтинга FIDE, назвав сложившуюся ситуацию идиотизмом, передает RT. Первую строчку рейтинга занимает представитель Норвегии Магнус Карлсен, набравший 2839 баллов. На втором месте располагается американский шахматист Хикару Накамура с результатом 2807 очков, третью позицию занимает его соотечественник Фабиано Каруана, в активе которого 2784 балла. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает 14-ю строчку рейтинга, имея в активе 2742 балла. Среди женщин высшей позицией среди представительниц России обладает Александра Горячкина, расположившаяся на седьмом месте. Екатерина Лагно занимает девятую позицию в этом же рейтинге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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