Российских шахматисток допустили к участию в чемпионате мира

Женская сборная России по шахматам сможет принять участие в командном чемпионате мира 2025 года под нейтральным флагом Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Совет FIDE одобрил участие команды спортсменок РФ в женском командном чемпионате мира 2025 года под флагом FIDE при условии получения письма с отсутствием возражений от МОК», — сообщили в пресс-службе FIDE, уточнив, что российские шахматистки смогут выступать только без национальных флагов и гимна, а также иных отличительных символов. Цитата по ТАСС.
Подобная практика уже применяется в отношении спортсменов из России и Белоруссии с 2022 года, когда после начала спецоперации на Украине им разрешили участвовать в международных турнирах только в нейтральном статусе. В январе 2025 года правила были смягчены для юношеских и парашахматных команд.
Командный чемпионат мира среди женщин пройдет с 11 по 22 ноября 2025 года в испанском Линаресе. Ожидается участие сильнейших сборных мира. Решение о допуске россиянок под нейтральным статусом вступит в силу после соответствующего подтверждения от МОК.
Ранее 12-й чемпион мира Анатолий Карпов высказался об отсутствии российских гроссмейстеров в топ-10 рейтинга FIDE, назвав сложившуюся ситуацию идиотизмом, передает RT. Первую строчку рейтинга занимает представитель Норвегии Магнус Карлсен, набравший 2839 баллов. На втором месте располагается американский шахматист Хикару Накамура с результатом 2807 очков, третью позицию занимает его соотечественник Фабиано Каруана, в активе которого 2784 балла.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает 14-ю строчку рейтинга, имея в активе 2742 балла. Среди женщин высшей позицией среди представительниц России обладает Александра Горячкина, расположившаяся на седьмом месте. Екатерина Лагно занимает девятую позицию в этом же рейтинге.
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