В Великих Луках в жилом доме взорвался газ

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Пожар, начавшийся после взрыва, локализован
Пожар, начавшийся после взрыва, локализован Фото:

В Великих Луках (Псковская область) в результате взрыва в жилом доме пострадали четыре человека. Один из раненых госпитализирован, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Инцидент в жилом доме №3 на площади Юбилейной. Предварительная версия — утечка и взрыв бытового газа», — написал Ведерников в Telegram. По его словам, ЧП произошло в квартире на втором этаже.

Четыре человека получили травмы, один из них госпитализирован. На месте происшествия работают спасатели, пожарные и бригады скорой помощи, газовая служба. Жильцы эвакуированы. Пожар, начавшийся после взрыва, локализован.

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В Великих Луках (Псковская область) в результате взрыва в жилом доме пострадали четыре человека. Один из раненых госпитализирован, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. «Инцидент в жилом доме №3 на площади Юбилейной. Предварительная версия — утечка и взрыв бытового газа», — написал Ведерников в Telegram. По его словам, ЧП произошло в квартире на втором этаже. Четыре человека получили травмы, один из них госпитализирован. На месте происшествия работают спасатели, пожарные и бригады скорой помощи, газовая служба. Жильцы эвакуированы. Пожар, начавшийся после взрыва, локализован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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