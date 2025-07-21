В Великих Луках в жилом доме взорвался газ

В Великих Луках (Псковская область) в результате взрыва в жилом доме пострадали четыре человека. Один из раненых госпитализирован, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«Инцидент в жилом доме №3 на площади Юбилейной. Предварительная версия — утечка и взрыв бытового газа», — написал Ведерников в Telegram. По его словам, ЧП произошло в квартире на втором этаже.
Четыре человека получили травмы, один из них госпитализирован. На месте происшествия работают спасатели, пожарные и бригады скорой помощи, газовая служба. Жильцы эвакуированы. Пожар, начавшийся после взрыва, локализован.
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