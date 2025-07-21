Учебный самолет ВВС упал на территорию школьного кампуса в столице Бангладеша. Видео

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Самолет упал на территорию школьного кампуса в Дакке Бангладеш
Самолет упал на территорию школьного кампуса в Дакке Бангладеш Фото:

Учебный самолет ВВС Бангладеш потерпел крушение на территории школьного кампуса в Дакке. В результате чего погиб один человек и пострадали не менее 20, сообщают СМИ.

«Учебный самолет врезался в здание школы Milestone в Уттаре», — приводит слова пожарных новостной портал Prothom Alo. По словам представителей пожарной службы, воздушное судно упало на крышу столовой колледжа в районе Уттара практически сразу после взлета. 

В результате аварии погиб один человек, еще как минимум двадцать получили ранения, большинство из них — студенты. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы в Национальный институт ожоговой и пластической хирургии.

На месте происшествия продолжают работать пожарные и спасательные службы. Власти инициировали расследование обстоятельств катастрофы учебного самолета F-7 BGI, принадлежащего Военно-воздушным силам страны.

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Учебный самолет ВВС Бангладеш потерпел крушение на территории школьного кампуса в Дакке. В результате чего погиб один человек и пострадали не менее 20, сообщают СМИ. «Учебный самолет врезался в здание школы Milestone в Уттаре», — приводит слова пожарных новостной портал Prothom Alo. По словам представителей пожарной службы, воздушное судно упало на крышу столовой колледжа в районе Уттара практически сразу после взлета.  В результате аварии погиб один человек, еще как минимум двадцать получили ранения, большинство из них — студенты. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы в Национальный институт ожоговой и пластической хирургии. На месте происшествия продолжают работать пожарные и спасательные службы. Власти инициировали расследование обстоятельств катастрофы учебного самолета F-7 BGI, принадлежащего Военно-воздушным силам страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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