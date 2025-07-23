В Италии пройдет национальный день против русофобии

В Италии впервые организуют национальный день борьбы с русофобией. Мероприятие запланировано на 27 июля и будет сопровождаться показом документального фильма RT «Русофобия. История ненависти». Об этом сообщает итальянский журналист Винченцо Лоруссо.
«В ответ на очередной расистский и русофобский акт, совершённый итальянскими учреждениями, которые опозорились отменой концерта маэстро Гергиева, мы организуем первый в Италии национальный день против русофобии. Будет показан документальный фильм "Русофобия. История ненависти", а также пройдут обсуждения и выступления», — передает слова журналиста RT.
Ранее в Италии отменили концерт российского дирижера Валерия Гергиева в Королевском дворце Касерты. Концерт был отменен из-за политического взгляда дирижера. Власти выразили опасения, что его участие может спровоцировать протесты со стороны украинских организаций.
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