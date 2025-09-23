Трамп разнес демократов: «Нелепые требования — встречаться бессмысленно

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен встречаться с лидерами демократов в Конгрессе из-за угрозы остановки работы правительства. По его словам, их требования выглядят «несерьезно и нелепо».
«Изучив детали несерьезных и нелепых требований со стороны радикальных демократов, я решил, что никакая встреча с их лидерами в Конгрессе не может быть продуктивной», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что демократы добиваются выделения свыше триллиона долларов на новые расходы.
В их числе — бесплатное медобслуживание для нелегальных мигрантов и операции по смене пола для несовершеннолетних за счет налогоплательщиков. «Я готов встретиться с ними, если они станут серьёзно относиться к будущему нашей страны. Они должны делать свою работу!» — заявил Трамп.
Ранее Трамп заявлял о возможности проведения трехсторонних переговоров с участием России и Украины для урегулирования конфликта, подчеркивая роль США как посредника. Он отмечал, что готов взять на себя координацию позиций сторон, несмотря на сохраняющуюся личную неприязнь между Путиным и Зеленским.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.