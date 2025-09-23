В Донецке женщина подорвалась на взрывном устройстве

Женщина ранена, ой оказывают медицинскую помощь (архивное фото)
В Киевском районе Донецка женщин пострадала в результате взрыва опасного предмета. Ей оперативно предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Информацию сообщил глава муниципального образования Донецка Алексей Кулемзин.
«По поступившей информации, в Киевском районе в результате подрыва на взрывоопасном предмете получила ранения женщина 1996 г.р.», — написал он в telegram-канале. Он отметил, что женщине оказывают необходимую помощь.
