В Донецке женщина подорвалась на взрывном устройстве

Женщина ранена, ой оказывают медицинскую помощь (архивное фото)
Женщина ранена, ой оказывают медицинскую помощь (архивное фото)

В Киевском районе Донецка женщин пострадала в результате взрыва опасного предмета. Ей оперативно предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Информацию сообщил глава муниципального образования Донецка Алексей Кулемзин.

«По поступившей информации, в Киевском районе в результате подрыва на взрывоопасном предмете получила ранения женщина 1996 г.р.», — написал он в telegram-канале. Он отметил, что женщине оказывают необходимую помощь. 

