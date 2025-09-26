Глава МАГАТЭ раскрыл детали разговора с Путиным по Украине

Рафаэль Гросси назвал встречу с Путиным по Украине «очень важной»
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал «очень важной» встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в рамках «Мировой атомной недели». По словам Гросси, на переговорах особое внимание уделялось вопросам предотвращения ядерного инцидента в условиях продолжающегося конфликта на Украине.

«Наша обязанность — это постараться избежать ядерного инцидента, мы пытаемся принять необходимые меры, чтобы предотвратить это», — заявил он журналистам после встречи. Он добавил, что обсуждение с российским лидером приобрело особое значение на фоне обострения ситуации вокруг ключевых объектов атомной энергетики в зоне боевых действий.

В ходе переговоров стороны также затронули вопросы, связанные с иранской ядерной программой и ролью России в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). По информации Гросси, Москва сохраняет влияние в урегулировании этой проблемы и продолжает взаимодействие с другими мировыми лидерами для стабилизации ситуации. Встреча Рафаэля Гросси и Владимира Путина стала продолжением диалога между МАГАТЭ и Россией по вопросам защиты ядерных объектов, находящихся в зоне конфликта на Украине.

