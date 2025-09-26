Российский электромобиль «Атом» прошел сертификацию

Российский электромобиль «Атом» получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что дает старт его официальной эксплуатации и продаже в стране. Согласно ОТТС, электромобиль будет выпускаться в двух вариантах: с тремя и четырьмя креслами (включая водительское).
«Мы рассчитываем, что „Атом“ займет достойное место в сегменте городских электромобилей благодаря адаптации под нужды различных категорий пользователей», — отметил операционный директор по маркетингу «Атома» Олег Вахромеев для РИА Новостей. Модели электромобиля получили обозначения «Кама-2185» и «Кама-21852».
Как уточняется в документах, обе версии будут оснащены задним приводом и одинаковыми техническими характеристиками: электродвигатель мощностью 70 киловатт (максимальная 30-минутная мощность) и идентичные габариты. Одна из версий машины — с отсутствующим передним пассажирским сиденьем — предназначена для работы в такси и может быть выбрана в комплектации для госслужащих. По информации разработчика, уровень локализации производства на старте составит 65–70%. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов высказывал надежду, что массовое производство и выход электромобиля на российский рынок состоятся уже в 2026 году.
