Начальник площадки «Беларусьфильм» погиб в ДТП

Начальник площадки «Беларусьфильм» Буйницкий погиб в аварии в Минской области
Обстоятельства ДТП не уточняются
Обстоятельства ДТП не уточняются Фото:

Член Белорусского союза кинематографистов, начальник натурной площадки киностудии «Беларусьфильм» Сергей Буйницкий погиб в результате дорожно-транспортного (ДТП) происшествия в Минской области. О трагедии говорится в сообщении Союза кинематографистов.

«С прискорбием сообщаем, сегодня на трассе М3 (Минск — Витебск), недалеко от деревни Марьяливо, произошло ДТП, которое унесло жизнь <...>  БУЙНИЦКОГО СЕРГЕЯ БРОНИСЛАВОВИЧА», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Союза кинематографистов Белоруссии.

Там также выразили соболезнования семье и близким погибшего. Помимо этого, коллектив Министерства культуры Белоруссии выразил сожаления в связи с трагической кончиной Буйницкого. Подробности аварии не разглашаются. Информация о времени и месте прощания будет сообщена дополнительно.

