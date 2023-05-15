Путин изменил правозащитную систему в России

Запад утратил возможность использовать жителей страны против власти

15 мая 2023 в 20:32 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, как изменилась правозащитная система в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин кардинально изменил правозащитную систему в России. Если еще несколько лет назад западные организации имели какой-то вес в этой сфере, сегодня россияне могут обратиться за помощью в институт уполномоченных и в СПЧ и получить поддержку. Так эксперты прокомментировали итоги встречи Путина с омбудсменом Татьяной Москальковой 15 мая. По словам политологов, в стране удалось создать эффективную систему в сфере прав человека. Беседу с омбудсменом президент Путин начал с вопроса об итогах работы за год. В этот период уполномоченные по правам человека много взаимодействовали с эвакуированными из Донбасса и Украины. По словам Москальковой, из-за «беспрецедентной русофобии», «разрушения международных институтов правозащиты» количество обращений выросло и заставило изменить подходы к ним. «Мы постарались полностью перестроить работу аппарата, с тем чтобы можно было реагировать на экстренные обращения, связанные со спецоперацией, с мобилизацией и с работой по эвакуированным, чтобы людям было удобно до нас быстрее „достучаться“», — сообщила Москалькова. Омбудсмен Татьяна Москалькова доложила президенту РФ о том, какие права россиян приходилось отстаивать в 2022 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU За этот короткий период изменилась и государственная машина. Как отметила омбудсмен, «государство как никогда быстро реагировало на запросы общества». «Сразу же появился мощный социальный пакет, принятый и Госдумой, и правительством», — подчеркнула она. Ускорилось и решение вопросов, связанных с защитой прав на «гражданке». В частности, речь идет о доступе к правосудию потерпевших, которым правоохранительные органы отказывали в возбуждении уголовных дел, об ужесточении ответственности за пытки, о защите социальных прав россиян. «Направлений очень много, и ни одно из них нельзя назвать второстепенным. У вас эта работа идет очень активно. Будем обязательно продолжать эту работу и помогать вам в достижении тех целей, ради которых и создан институт Уполномоченного по правам человека», — заключил Путин, выслушав доклад Москальковой. Этой встречей президент показал, насколько за последние год-полтора изменилась правозащитная деятельность в России, отметил в разговоре с URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, с начала 1990-х многие правозащитные организации финансировались из-за рубежа. «Все подавалось ими таким образом, что государство ущемляет гражданские права и свободы россиян, и людей нужно от государства защищать. В этом многие видели смысл правозащитной деятельности. Сейчас эти смыслы переформулировали — правозащитная деятельность должна проявляться в защите российских граждан от того, как к ним относятся и как с ними себя ведут международные институты, зарубежные структуры», — пояснил Солонников. В этом важную роль как раз играет институт уполномоченных по правам человека и лично омбудсмен, который «осуществляет этот разворот». «Институт уполномоченных, Совет по правам человека, поддержка правозащитных организаций — все это стало неким единым направлением, потому что граждане России должны чувствовать поддержку и свою защищенность во всех аспектах. Правозащита — это борьба за интересы российских граждан от внешних угроз», — отметил политолог. Статья по теме Путин оценил первый этап объединения России и Донбасса Путин показал «творческую перезагрузку многих институциональных проектов», считает доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. «Речь идет о проектах, которые раньше исключительно курировались правозащитными организациями, которые вытекали из международного пакта 1966 года о гражданских и политических правах и всеобщей Декларации прав человека 1948 года. Россия денонсировала девять европейских протоколов и соглашений по вопросам правозащитной деятельности. В силу того, что это уже недружественные документы, все функции защиты права переходят к институту омбудсмена», — объяснил Мизулин. Это повышает роль и значение института уполномоченного по правам человека при президенте РФ, который в состоянии эффективно защитить граждан своей страны, убежден руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Путин показывает, что, несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, права и свободы человека занимают в его деятельности серьезное место. Это показывает всем представителям публичной власти в России, что соблюдение прав человека — одно из основных направлений их деятельности», — резюмировал Иванов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин кардинально изменил правозащитную систему в России. Если еще несколько лет назад западные организации имели какой-то вес в этой сфере, сегодня россияне могут обратиться за помощью в институт уполномоченных и в СПЧ и получить поддержку. Так эксперты прокомментировали итоги встречи Путина с омбудсменом Татьяной Москальковой 15 мая. По словам политологов, в стране удалось создать эффективную систему в сфере прав человека. Беседу с омбудсменом президент Путин начал с вопроса об итогах работы за год. В этот период уполномоченные по правам человека много взаимодействовали с эвакуированными из Донбасса и Украины. По словам Москальковой, из-за «беспрецедентной русофобии», «разрушения международных институтов правозащиты» количество обращений выросло и заставило изменить подходы к ним. «Мы постарались полностью перестроить работу аппарата, с тем чтобы можно было реагировать на экстренные обращения, связанные со спецоперацией, с мобилизацией и с работой по эвакуированным, чтобы людям было удобно до нас быстрее „достучаться“», — сообщила Москалькова. За этот короткий период изменилась и государственная машина. Как отметила омбудсмен, «государство как никогда быстро реагировало на запросы общества». «Сразу же появился мощный социальный пакет, принятый и Госдумой, и правительством», — подчеркнула она. Ускорилось и решение вопросов, связанных с защитой прав на «гражданке». В частности, речь идет о доступе к правосудию потерпевших, которым правоохранительные органы отказывали в возбуждении уголовных дел, об ужесточении ответственности за пытки, о защите социальных прав россиян. «Направлений очень много, и ни одно из них нельзя назвать второстепенным. У вас эта работа идет очень активно. Будем обязательно продолжать эту работу и помогать вам в достижении тех целей, ради которых и создан институт Уполномоченного по правам человека», — заключил Путин, выслушав доклад Москальковой. Этой встречей президент показал, насколько за последние год-полтора изменилась правозащитная деятельность в России, отметил в разговоре с URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, с начала 1990-х многие правозащитные организации финансировались из-за рубежа. В этом важную роль как раз играет институт уполномоченных по правам человека и лично омбудсмен, который «осуществляет этот разворот». «Институт уполномоченных, Совет по правам человека, поддержка правозащитных организаций — все это стало неким единым направлением, потому что граждане России должны чувствовать поддержку и свою защищенность во всех аспектах. Правозащита — это борьба за интересы российских граждан от внешних угроз», — отметил политолог. Путин показал «творческую перезагрузку многих институциональных проектов», считает доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. «Речь идет о проектах, которые раньше исключительно курировались правозащитными организациями, которые вытекали из международного пакта 1966 года о гражданских и политических правах и всеобщей Декларации прав человека 1948 года. Россия денонсировала девять европейских протоколов и соглашений по вопросам правозащитной деятельности. В силу того, что это уже недружественные документы, все функции защиты права переходят к институту омбудсмена», — объяснил Мизулин. Это повышает роль и значение института уполномоченного по правам человека при президенте РФ, который в состоянии эффективно защитить граждан своей страны, убежден руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Путин показывает, что, несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, права и свободы человека занимают в его деятельности серьезное место. Это показывает всем представителям публичной власти в России, что соблюдение прав человека — одно из основных направлений их деятельности», — резюмировал Иванов.