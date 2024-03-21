Путин сформулировал национальную идею

И объединил вокруг нее всех россиян

21 марта 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

Путин обратился к россиянам по итогам выборов президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин сформулировал идею, благодаря которой ему удалось объединить россиян. Она заключается в создании благополучия для всех граждан, формирования сильной, независимой страны и видения ее будущего. Так политологи комментируют URA.RU результаты голосования и обращение главы государства по итогам выборов. Они также пояснили смыслы, которые президент адресовал россиянам. Глава государства обратился к россиянам после оглашения Центральной избирательной комиссией (ЦИК) итоговых результатов на выборах президента страны. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в голосовании приняло участие более 87,5 млн или 77,49% россиян. По результатам выборов победил Владимир Путин — за него проголосовало 87,28% избирателей, а инаугурация президента состоится 7 мая. Путин заявил, что выборы и их результаты показали, что Россия — одна большая и дружная семья Фото: Владимир Андреев © URA.RU В прошлом обращении к россиянам, которое было опубликовано после оглашения результатов выборов в 2018 году, Путин поблагодарил сторонников, отмечая «внутреннюю потребность» апеллировать напрямую к тем, кто поддержал его кандидатуру. Также обратил внимание на тех, кто отдал голос за других претендентов. Он отмечал, что с уважением относится к их позиции, а политические предпочтения не должны разделять россиян. В этот раз президент поблагодарил всех граждан, вне зависимости от того, за какого из кандидатов они отдали свой голос. Путин указал на то, что закончившиеся выборы и их результаты показали, что Россия сегодня — одна большая и дружная семья. В начале своего обращения в этом году президент подчеркнул, что у каждого из баллотирующихся кандидатов был свой подход к решению проблем, существующих в стране. Ранее глава государства встретился с кандидатами на пост президента, а также главами думских фракций, которые озвучили Путину инициативы и предложения, собранные в ходе избирательной кампании. В обращении к россиянам он заверил: все предложения и идеи, которые нашли отклик у избирателей, будут рассмотрены и использованы в общей работе в интересах развития страны. Статья по теме Россияне не испугались провокаций в первый день выборов Путин рассказал, что прошедшая президентская кампания была напряженной и ответственной, поскольку россияне выбирали путь, «по которому Россия пойдет дальше», а также будущее для себя и своих детей. Он подчеркнул, что значимость события понимало абсолютное большинство избирателей. «Главное — вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос, а каждый ваш голос, повторю, имел огромное значение», — добавил он. Путин также указал на то, что для него поддержка важнее, чем «формальная победа на выборах». По его словам, это поддержка политического и экономического курса страны, общих результатов, которых должно быть больше. При этом он пояснил, что они уже сегодня делают Россию сильной и независимой. «Благодарю всех вас за доверие. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы его оправдать. Понимаю, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды», — сказал президент, добавив, что будет сделано все для реализации национальных проектов и программ, озвученных в ходе послания Федеральному Собранию. Гуреев заявил, что высокие результаты по итогам выборов и обращение Путина говорят о том, что он сумел объединить граждан вокруг себя и идей по будущему страны, ее видению Фото: Роман Наумов © URA.RU Высокие результаты по итогам выборов президента России и обращение Путина говорят о том, что он сумел объединить граждан вокруг себя и идей по будущему страны, ее видению, считает аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев. «Все это показывает, что большая часть населения не просто сплотилась в едином формате, а показывает свое согласие с действующей политикой не только Путина, но и пути продвижения российского государства и всей политической элиты страны. Это консолидирующий момент, который показали эти выборы», — поясняет политолог. С этим мнением согласился и заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров. Он напомнил, что по результатам прошлых выборов Путин направил благодарности в адрес сторонников, в этот раз — всем, вне зависимости от того, за кого избиратели отдали свой голос. По словам политолога, главной задачей Путина в последние несколько лет, в том числе в прошедшей избирательной кампании, было сплочение всех россиян. «Текущие выборы прошли при тотальном доминировании Владимира Путина и с очень высокой явкой избирателей. В связи с этим разделять россиян на „своих“ и „чужих“ было нецелесообразно. Кроме того, подобным объединением президент еще раз подчеркнул единство России перед лицом существующих в настоящее время угроз», — пояснил он. Статья по теме В чем секрет рекордного результата Путина на выборах «Озвученные итоговые результаты выборов — отличная иллюстрация всенародной поддержки, — продолжил Белокуров. — Еще одним символом объединения стал совместный выход всех кандидатов на сцену во время концерта в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией <…> Результаты прошедших выборов и колоссальная явка россиян — это подтверждение и выбранного ранее курса, включающего в себя все сферы развития страны, и текущих задач, которые только предстоит решить, и новых вызовов, с которыми еще придется столкнуться». Исторический путь, о котором говорит президент, обусловлен ролью страны в ближайшие годы на международной арене, подчеркивает Белокуров: «В этой связи многое будет зависеть от воли глав других государств и их способности отстаивать собственные интересы, а не быть марионетками в руках стран-кукловодов. Россия в этом смысле стала первым государством, открыто противостоящим нынешнему мировому порядку и обнажившим перед миром всю суть коллективного Запада, для которого свободная экономика, независимость и суверенитет ничего не стоят, главное — удержать власть и сохранить текущее положение вещей. Разумеется, в свою пользу». Поляков подчеркивает, что результаты выборов показали, что среди россиян есть доверие к лидеру, сплоченность и решимость к реализации задач Фото: Анна Майорова © URA.RU Руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков также согласен с тем, что «исторический путь» говорит о текущей и будущей роли России в мире. По его словам, сейчас для страны героическое, но сложное время, которое требует сплочения общества. «В обращении президент имел в виду, что нам действительно предстоит большая работа по изменению мира, сделать его более справедливым, многополярным. На этом пути нам будут серьезно противодействовать, и чтобы преодолеть эти трудности, нужно доверие к человеку, который ведет по этому пути. Если есть доверие, сплоченность, понимание, что мы движемся в верном направлении, то тогда нам по плечу любые задачи». Результаты выборов показали, что среди россиян есть доверие к лидеру, сплоченность и решимость к реализации задач, поставленных на внешне- и внутриполитическом контуре, утверждает Поляков. «Есть доверие подавляющего большинства граждан, которые готовы идти по этому пути, хотя многие понимают, что он непростой. Люди готовы идти в этом направлении. Когда есть сплочение, то мы всех поставленных целей достигнем. Главное не свернуть на полдороги. В нашей истории были моменты, когда мы останавливались в шаге от победы», — сказал политолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Путин сформулировал идею, благодаря которой ему удалось объединить россиян. Она заключается в создании благополучия для всех граждан, формирования сильной, независимой страны и видения ее будущего. Так политологи комментируют URA.RU результаты голосования и обращение главы государства по итогам выборов. Они также пояснили смыслы, которые президент адресовал россиянам. Глава государства обратился к россиянам после оглашения Центральной избирательной комиссией (ЦИК) итоговых результатов на выборах президента страны. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в голосовании приняло участие более 87,5 млн или 77,49% россиян. По результатам выборов победил Владимир Путин — за него проголосовало 87,28% избирателей, а инаугурация президента состоится 7 мая. В прошлом обращении к россиянам, которое было опубликовано после оглашения результатов выборов в 2018 году, Путин поблагодарил сторонников, отмечая «внутреннюю потребность» апеллировать напрямую к тем, кто поддержал его кандидатуру. Также обратил внимание на тех, кто отдал голос за других претендентов. Он отмечал, что с уважением относится к их позиции, а политические предпочтения не должны разделять россиян. В этот раз президент поблагодарил всех граждан, вне зависимости от того, за какого из кандидатов они отдали свой голос. Путин указал на то, что закончившиеся выборы и их результаты показали, что Россия сегодня — одна большая и дружная семья. В начале своего обращения в этом году президент подчеркнул, что у каждого из баллотирующихся кандидатов был свой подход к решению проблем, существующих в стране. Ранее глава государства встретился с кандидатами на пост президента, а также главами думских фракций, которые озвучили Путину инициативы и предложения, собранные в ходе избирательной кампании. В обращении к россиянам он заверил: все предложения и идеи, которые нашли отклик у избирателей, будут рассмотрены и использованы в общей работе в интересах развития страны. Путин рассказал, что прошедшая президентская кампания была напряженной и ответственной, поскольку россияне выбирали путь, «по которому Россия пойдет дальше», а также будущее для себя и своих детей. Он подчеркнул, что значимость события понимало абсолютное большинство избирателей. «Главное — вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос, а каждый ваш голос, повторю, имел огромное значение», — добавил он. Путин также указал на то, что для него поддержка важнее, чем «формальная победа на выборах». По его словам, это поддержка политического и экономического курса страны, общих результатов, которых должно быть больше. При этом он пояснил, что они уже сегодня делают Россию сильной и независимой. «Благодарю всех вас за доверие. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы его оправдать. Понимаю, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды», — сказал президент, добавив, что будет сделано все для реализации национальных проектов и программ, озвученных в ходе послания Федеральному Собранию. Высокие результаты по итогам выборов президента России и обращение Путина говорят о том, что он сумел объединить граждан вокруг себя и идей по будущему страны, ее видению, считает аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев. «Все это показывает, что большая часть населения не просто сплотилась в едином формате, а показывает свое согласие с действующей политикой не только Путина, но и пути продвижения российского государства и всей политической элиты страны. Это консолидирующий момент, который показали эти выборы», — поясняет политолог. С этим мнением согласился и заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров. Он напомнил, что по результатам прошлых выборов Путин направил благодарности в адрес сторонников, в этот раз — всем, вне зависимости от того, за кого избиратели отдали свой голос. По словам политолога, главной задачей Путина в последние несколько лет, в том числе в прошедшей избирательной кампании, было сплочение всех россиян. «Текущие выборы прошли при тотальном доминировании Владимира Путина и с очень высокой явкой избирателей. В связи с этим разделять россиян на „своих“ и „чужих“ было нецелесообразно. Кроме того, подобным объединением президент еще раз подчеркнул единство России перед лицом существующих в настоящее время угроз», — пояснил он. «Озвученные итоговые результаты выборов — отличная иллюстрация всенародной поддержки, — продолжил Белокуров. — Еще одним символом объединения стал совместный выход всех кандидатов на сцену во время концерта в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией <…> Результаты прошедших выборов и колоссальная явка россиян — это подтверждение и выбранного ранее курса, включающего в себя все сферы развития страны, и текущих задач, которые только предстоит решить, и новых вызовов, с которыми еще придется столкнуться». Исторический путь, о котором говорит президент, обусловлен ролью страны в ближайшие годы на международной арене, подчеркивает Белокуров: «В этой связи многое будет зависеть от воли глав других государств и их способности отстаивать собственные интересы, а не быть марионетками в руках стран-кукловодов. Россия в этом смысле стала первым государством, открыто противостоящим нынешнему мировому порядку и обнажившим перед миром всю суть коллективного Запада, для которого свободная экономика, независимость и суверенитет ничего не стоят, главное — удержать власть и сохранить текущее положение вещей. Разумеется, в свою пользу». Руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков также согласен с тем, что «исторический путь» говорит о текущей и будущей роли России в мире. По его словам, сейчас для страны героическое, но сложное время, которое требует сплочения общества. «В обращении президент имел в виду, что нам действительно предстоит большая работа по изменению мира, сделать его более справедливым, многополярным. На этом пути нам будут серьезно противодействовать, и чтобы преодолеть эти трудности, нужно доверие к человеку, который ведет по этому пути. Если есть доверие, сплоченность, понимание, что мы движемся в верном направлении, то тогда нам по плечу любые задачи». Результаты выборов показали, что среди россиян есть доверие к лидеру, сплоченность и решимость к реализации задач, поставленных на внешне- и внутриполитическом контуре, утверждает Поляков. «Есть доверие подавляющего большинства граждан, которые готовы идти по этому пути, хотя многие понимают, что он непростой. Люди готовы идти в этом направлении. Когда есть сплочение, то мы всех поставленных целей достигнем. Главное не свернуть на полдороги. В нашей истории были моменты, когда мы останавливались в шаге от победы», — сказал политолог.