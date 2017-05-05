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05 мая 2017
22:23  05 мая 2017 0

В МИД РФ считают «ничтожными» рассуждения Совета Европы о «тяжелой доле» крымчан

Митинг-концерт посвященный присоединению полуострова Крым к России. Челябинск, воздушный шарик, крым в нашем
Российские дипломаты обвинили европейских министров в покровительстве КиеваФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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МИД России обвинил комитет министров Совет Европы в необъективной оценке ситуации, связанной с правами человека в Крыму. По данным европейских чиновников, на территории полуострова наблюдается негативная динамика по данному вопросу.

Согласно официальному комментарию Министерства иностранных дел РФ, 3 мая комитет министров СЕ большинством голосов принял решение, указывающее на перманентное ухудшение положения с правами человека в Крыму и Севастополе. Как уточняет телеканал 360, рассмотрение документа было инициировано властями Украины.

«К сожалению, комитет министров и мониторинговые структуры Совета Европы традиционно на этот счет занимают снисходительную позицию. А от нее недалеко и до покрывательства творимых украинскими властями или от их имени преступлений», — сообщает официальный сайт МИД РФ.

Российская сторона не считает, что выводы Совета Европы не ставят перед ней какие-то обязательства. «Для нас они в силу своего неконсенсусного характера политически и юридически ничтожны», — добавили в ведомстве.

Представители ведомства подчеркнули, что «рассуждения о „тяжелой доле“ населения в виртуальном украинском Крыму» не имеют ничего общего с реальным положением дел на полуострове.

Сергей Макеев
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