22:23 05 мая 2017 0

Российские дипломаты обвинили европейских министров в покровительстве Киева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

МИД России обвинил комитет министров Совет Европы в необъективной оценке ситуации, связанной с правами человека в Крыму. По данным европейских чиновников, на территории полуострова наблюдается негативная динамика по данному вопросу.

Согласно официальному комментарию Министерства иностранных дел РФ, 3 мая комитет министров СЕ большинством голосов принял решение, указывающее на перманентное ухудшение положения с правами человека в Крыму и Севастополе. Как уточняет телеканал 360, рассмотрение документа было инициировано властями Украины.

«К сожалению, комитет министров и мониторинговые структуры Совета Европы традиционно на этот счет занимают снисходительную позицию. А от нее недалеко и до покрывательства творимых украинскими властями или от их имени преступлений», — сообщает официальный сайт МИД РФ.

Российская сторона не считает, что выводы Совета Европы не ставят перед ней какие-то обязательства. «Для нас они в силу своего неконсенсусного характера политически и юридически ничтожны», — добавили в ведомстве.

Представители ведомства подчеркнули, что «рассуждения о „тяжелой доле“ населения в виртуальном украинском Крыму» не имеют ничего общего с реальным положением дел на полуострове.