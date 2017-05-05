23:14 05 мая 2017 0

Катер мог сам нарушить границу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы Дмитрий Белик ответил на обвинение Киева в адрес России в захвате украинского спасательного катера.

По словам народного избранника, у России нет никакой необходимости в украинских судах. Когда российские пограничники замечают нарушение морской границы, то просят судно лечь в дрейф, а также застопорить ход корабля, пишет агентство Nation News. Белик полагает, что катер сам нарушил границу, после чего получил предупреждение от российских пограничников.

Ранее министерство инфраструктуры Украины заявило, что российский корабль едва не захватил украинский катер.