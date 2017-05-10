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10 мая 2017
11:42  10 мая 2017 12

В НАТО заявили, что Россия захватит Прибалтику за 60 часов

Североатлантический альянс намерен усилить группировку в ПрибалтикеФото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России в настоящее время способны в течение 60 часов окружить и изолировать столицы всех государств Прибалтики. К такому выводу пришли эксперты авторитетного в США исследовательского центра РЭНД. Соответствующий доклад аналитики представили на рассмотрение Конгрессу США.

«При гипотетической атаке территория Прибалтики, скорее всего, будет захвачена Россией и, чтобы вернуть территорию, потребуется соотношение сил 3:1, — говорится в докладе, содержание которого приводит Life. — Это потребует времени, наверняка выявит логистические проблемы и внутренние противоречия среди стран — членов Альянса, а также поставит под удар столицы стран Балтии».

По мнению экспертов, несмотря на то, что имеется существенный разрыв между Альянсом и Россией в боевой мощи и техническом оснащении войсковых подразделений, ВС РФ обладают куда более серьёзными мобилизационными резервами и превосходят страны Балтии в противотанковых средствах и в средствах радиоэлектронной борьбы.

Как отмечают аналитики, для успешного противодействия России в случае возможного военного столкновения необходимо фактически провести перевооружение дислоцированных в Прибалтике военнослужащих Альянса. Кроме того, почти наверняка потребуется усилить прибалтийскую группировку НАТО: там предлагается разместить штаб корпусной армейской группы, а также развёрнутую по штатам военного времени бронетанковую дивизию в составе трёх механизированных бригад, Чтобы противостоять «российской угрозе» необходимо дополнительно от 9 до 12 механизированных бригад, которых у Альянса в наличии сейчас нет.

Виктор Жуков
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