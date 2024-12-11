В Думе предложили отозвать проект о запрете абортов в частных клиниках

В Госдуме предложили отозвать проект о запрете абортов в частных клиниках. Соответствующее письмо направил глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
«Прошу снять с рассмотрения проект федерального закона № 510787-8 „О внесении изменения в статью 56 Федерального закона ‚Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации‘ (в части исключения медицинских организаций частной системы здравоохранения из числа организаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности)“, — написал Леонов в своем письме. Его приводит РИА Новости.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму еще в декабре 2023 года от депутатов заксобрания Нижегородской области. Они призывали исключить частные клиники из числа медорганизаций, имеющих право делать аборты. По их мнению, клиники не соблюдают госрегламент, не обеспечивают женщин консультациями психологов и юристов. Они также не могут оказать помощь в случае осложнения после искусственного прерывания беременности, говорят авторы инициативы.
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