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18 мая 2017
17 мая 2017
06:10  18 мая 2017 0

Орбиту МКС скорректировали на 350 метров

Роскосмос, космос, спутник, планета земля
На МКС ожидают прибытие «Союза МС-03»Фото: Роскосмос

Орбиту Международной космической станции скорректировали для подготовки к стыковке с кораблем «Союз МС-03». Об этом сообщает пресс-служба Центра управления полетами.

Как передает «Федеральное агентство новостей», 18 мая в 00:35 по московскому времени были включены двигатели служебного модуля МКС «Звезда». За 13 секунд их работы средняя высота полета станции увеличилась на 350 метров и составила 405,1 километра.

Прибытие «Союза МС-03» на МКС ожидается 2 июня.

Наталья Володина
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