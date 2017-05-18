Орбиту МКС скорректировали на 350 метров

06:10 18 мая 2017 0

На МКС ожидают прибытие «Союза МС-03» Фото: Роскосмос

Орбиту Международной космической станции скорректировали для подготовки к стыковке с кораблем «Союз МС-03». Об этом сообщает пресс-служба Центра управления полетами.

Как передает «Федеральное агентство новостей», 18 мая в 00:35 по московскому времени были включены двигатели служебного модуля МКС «Звезда». За 13 секунд их работы средняя высота полета станции увеличилась на 350 метров и составила 405,1 километра.

Прибытие «Союза МС-03» на МКС ожидается 2 июня.