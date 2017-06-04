04:33 04 июня 2017 0

Роман "F20" Анны Козловой признан лучшей книгой 2017 года Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Лауреатом литературной премии «Национальный бестселлер — 2017» названа москвичка Анна Козлова, автор романа «F20». К такому решению пришло жюри после открытого голосования на церемонии, прошедшей на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге.

В своем романе Козлова попыталась разобраться во внутреннем мире подростка, страдающего шизофренией. В «F20» прозаик разбирает взаимодействие вымышленного мира героя с миром реальным, сообщает «Газета.ру».



Помимо Козловой жюри на премию были номинированы «Родина» Елены Долгопят, «Головастик и святые» Андрея Филимонова, «Тень Мазепы» Сергея Белякова, «Жития убиенных художников» Александра Бренера, «Патриот» Андрея Рубанова и «Эта страна» Екатерины Чеботаревой. Победитель получает премию в размере одного миллиона рублей, которую, по традиции, он должен разделить с выдвинувшим его номинатором, напоминает Lenta.ru.