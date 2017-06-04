{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 июня 2017
03 июня 2017
Главные новости Москвы
04:33  04 июня 2017 0

Премия «Национальный бестселлер-2017» досталась автору романа о подростке-шизофренике

Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) на ВДНХ. Москва, книги
Роман "F20" Анны Козловой признан лучшей книгой 2017 годаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Лауреатом литературной премии «Национальный бестселлер — 2017» названа москвичка Анна Козлова, автор романа «F20». К такому решению пришло жюри после открытого голосования на церемонии, прошедшей на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге.

В своем романе Козлова попыталась разобраться во внутреннем мире подростка, страдающего шизофренией. В «F20» прозаик разбирает взаимодействие вымышленного мира героя с миром реальным, сообщает «Газета.ру».

Помимо Козловой жюри на премию были номинированы «Родина» Елены Долгопят, «Головастик и святые» Андрея Филимонова, «Тень Мазепы» Сергея Белякова, «Жития убиенных художников» Александра Бренера, «Патриот» Андрея Рубанова и «Эта страна» Екатерины Чеботаревой. Победитель получает премию в размере одного миллиона рублей, которую, по традиции, он должен разделить с выдвинувшим его номинатором, напоминает Lenta.ru.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров