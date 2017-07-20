Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин предполагает, что в первом конкурсе этого года по распределению грантов количество победивших проектов правозащитников может быть выше, чем по другим направлениям деятельности НКО.
Исторически сложилось, что правозащитники лучше пишут проекты, чему научились за многие годы, в том числе, привлекая иностранное финансирование, поэтому там сильные заявки по подготовке, заявил Чукалин перед открытием заседания объединенного экспертного совета, которое проходит за закрытыми дверями.
Известно, что немало интересных инициатив поступило из небольших населенных пунктов, жители которых предложили создать хоккейные коробки, восстанавливать парки в моногородах.
Отметим, что на первый конкурс в 2017 году подано 6623 заявки, что на 40% больше, чем в прошлые годы. Это, по словам Чукалина, связано с организационной работой, так как Фонд провел более двух десятков мероприятий с выездом во все федеральные округа. В итоге была упрощена процедура подачи заявок, которые теперь можно отправлять в электронном виде.
В апреле этого года президент России Владимир Путин подписал распоряжение, по которому Фонду президентских грантов выделили 4,3 млрд рублей на проведение двух конкурсов по распределению денежных субсидий.