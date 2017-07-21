Центральный Банк России подтвердил Генпрокуратуре РФ свои намерения ввести временную администрацию в банке «Югра» и установить мораторий на выплаты кредиторам. Финансовая структура направила соответствующее письмо в силовое ведомство после того, как-то выразило протест из-за вмешательства ЦБ в деятельность «Югры».
В ЦБ прокурорам пояснили, что решения по банку направлены на защиту интересов вкладчиков, передает «РБК». «Банк России 20 июля направил в Генеральную прокуратуру материалы, подтверждающие позицию Банка России в отношении ПАО „Банк Югра“ и соответствие действий, принятых Банком России, как целям защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, так и требованиям федеральных законов», — передает издание сообщение Центробанка.
Ранее Генпрокуратура требовала отменить приказы ЦБ относительно банка «Югра». В надзорном ведомстве тогда опротестовали введение моратория на выплаты кредиторам и возложение функции временной администрации на АСВ. Кремль не вмешивается в ситуацию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, регулятор имеет полномочия приостанавливать лицензии банков, а Генпрокуратора вправе выражать свою точку зрения.