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21 июля 2017
17:57  21 июля 2017 0

ЦБ отказался идти на уступки Генпрокуратуре. Крах «Югры» продолжился

Операционный центр «Банка Югра». Екатеринбург, банк югра
Действия регулятора направлены на защиту интересов вкладчиковФото: Александр Мамаев © URA.RU

Центральный Банк России подтвердил Генпрокуратуре РФ свои намерения ввести временную администрацию в банке «Югра» и установить мораторий на выплаты кредиторам. Финансовая структура направила соответствующее письмо в силовое ведомство после того, как-то выразило протест из-за вмешательства ЦБ в деятельность «Югры».

В ЦБ прокурорам пояснили, что решения по банку направлены на защиту интересов вкладчиков, передает «РБК». «Банк России 20 июля направил в Генеральную прокуратуру материалы, подтверждающие позицию Банка России в отношении ПАО „Банк Югра“ и соответствие действий, принятых Банком России, как целям защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, так и требованиям федеральных законов», — передает издание сообщение Центробанка.

Ранее Генпрокуратура требовала отменить приказы ЦБ относительно банка «Югра». В надзорном ведомстве тогда опротестовали введение моратория на выплаты кредиторам и возложение функции временной администрации на АСВ. Кремль не вмешивается в ситуацию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, регулятор имеет полномочия приостанавливать лицензии банков, а Генпрокуратора вправе выражать свою точку зрения.

Семен Гринберг
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