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20 июля 2017
15:12  20 июля 2017 0

В Кремле прокомментировали конфликт между Генпрокуратурой и ЦБ из-за банка «Югра»

Операционный центр «Банка Югра». Екатеринбург, банк югра
Кремль пока что игнорирует скандал вокруг банка "Югра"Фото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Крах банка «Югра»
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Кремль не станет вмешиваться в ситуацию с банком «Югра». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о конфликте между Центробанком и Генпрокуратурой, Песков отметил, что на это есть регулятор ЦБ, который осуществляет свои функции в банковской сфере, и надзорное ведомство, у которого есть своя точка зрения. «Это не вопрос Кремля. В данном случае Кремль не полномочен вмешиваться в эту ситуацию», — цитирует Пескова ТАСС.

Как ранее сообщало «URA.RU», Центробанк 10 июля 2017 года ввел в банке «Югра» временную администрацию. Накануне начала выплат вкладчикам Генпрокуратура РФ опротестовала решение Центробанка. По мнению ведомства, приказы изданы без всяких оснований — в ходе проверок не выявлялись нарушения. Официально об остановке работ по возврату вкладов объявлено не было.

Антон Степыгин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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