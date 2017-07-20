Кремль не станет вмешиваться в ситуацию с банком «Югра». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о конфликте между Центробанком и Генпрокуратурой, Песков отметил, что на это есть регулятор ЦБ, который осуществляет свои функции в банковской сфере, и надзорное ведомство, у которого есть своя точка зрения. «Это не вопрос Кремля. В данном случае Кремль не полномочен вмешиваться в эту ситуацию», — цитирует Пескова ТАСС.
Как ранее сообщало «URA.RU», Центробанк 10 июля 2017 года ввел в банке «Югра» временную администрацию. Накануне начала выплат вкладчикам Генпрокуратура РФ опротестовала решение Центробанка. По мнению ведомства, приказы изданы без всяких оснований — в ходе проверок не выявлялись нарушения. Официально об остановке работ по возврату вкладов объявлено не было.