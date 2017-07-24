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24 июля 2017
23:04  24 июля 2017 6

Лавров заявил о массовом психозе американских политиков

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Лавров отреагировал на обвинения США о вмешательстве России в выборыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на высказывания США о «вмешательстве» России в выборы президента. Подобное мнение, распространенное среди американских политиков, он назвал массовым психозом.

«Я не подозревал, что политические деятели США могут быть подвержены массовому психозу. Я со многими общался, когда работал в Нью-Йорке. Для меня все происходящее сейчас очень удивительно», — отметил он.

Лавров считает, что данная ситуация скоро прекратиться.«Она выдохнется, хотя бы потому, что ни одного факта не было предъявлено. Все, что мусолится в американских СМИ, высосано из пальца», — приводит слова Лаврова телеканал 360.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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