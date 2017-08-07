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07 августа 2017
06 августа 2017
09:14  07 августа 2017 0

Кодовое слово — свадьба. Киргизских гастарбайтеров учили взрывам на Красной площади дистанционно

Разметка на Красной площади. Москва, площадь красная , туристы
Террористы делали селфи на Красной площадиФото: Антон Белицкий © URA.RU

ФСБ назначила психолого-психиатрическую экспертизу для четырех гастарбайтеров из Киргизии, которые в мае 2017 года собирались устроить взрывы на Красной площади в Москве и расстрелять толпу. Выяснилось, что завербовали их и идеологически обработали дистанционно лидеры запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

В ФСБ убеждены, что, сумев выяснить социальный статус и психотип человека, наиболее подверженного интернет-пропаганде запрещенных в России ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры», помогут правильно организовать систему превентивных антитеррористических мероприятий, пишет «Коммерсант».

Задержанных гастрабайтеров дистанционно превратили в убежденных террористов всего за четыре месяца. Как выяснило следствие, малообразованные молодые люди 28-33 лет приехали из Киргизии в Москву на заработки, но постоянной работы так и не нашли.

Вскоре на них вышел некий Мухаммед, близкий к лидерам так называемого узбекского подразделения «Джебхат ан-Нусры. Теракт в Москве готовился дистанционно из Сирии. Своего куратора террористы никогда не видели, задания от него они получали по WhatsApp и Telegram. При этом сам теракт в переписке для конспирации всегда называли «Свадьбой».

Гастрабайтеры под видом селфи сделали несколько снимков Красной площади и получили одобрение у куратора провести взрыв в одном из самых многолюдных мест. Дистанционно Мухаммед вооружил ячейку, указав в сообщении адрес съемной московской квартиры, в которой в ящике на балконе хранился целый арсенал. Они должны были во время праздничных мероприятий взорвать на площади самодельную бомбу, а затем обстрелять людей. Однако их планы вовремя раскрыли сотрудники ФСБ. Накануне задержанным продлили срок ареста до ноября 2017 года.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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