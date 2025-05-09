Оппоненты за границей готовятся к войне против наследников Великой Победы. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Оппоненты готовятся к войне», — передает слова Лукашенко «НТВ». Он добавил, что они стремятся стереть из памяти народов постсоветского пространства подвиги советских людей во Второй мировой войне.
Президент подчеркнул, что оппоненты не скрывают свои намерения, и белорусский народ будет защищать свою землю так, как это делали их предки. Лукашенко отметил, что важно сохранять память о Великой Отечественной войне, особенно в свете современных конфликтов, таких как специальная военная операция России на Украине. Он выразил уверенность, что если белорусы забудут о победах прошлого, это принесет новые проблемы.
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