Лукашенко заявил о подготовке оппонентов за границей к войне

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Оппоненты открыто заявляют о своих намерениях, заявил Лукашенко
Оппоненты открыто заявляют о своих намерениях, заявил Лукашенко Фото:

Оппоненты за границей готовятся к войне против наследников Великой Победы. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Оппоненты готовятся к войне», — передает слова Лукашенко «НТВ». Он добавил, что они стремятся стереть из памяти народов постсоветского пространства подвиги советских людей во Второй мировой войне.

Президент подчеркнул, что оппоненты не скрывают свои намерения, и белорусский народ будет защищать свою землю так, как это делали их предки. Лукашенко отметил, что важно сохранять память о Великой Отечественной войне, особенно в свете современных конфликтов, таких как специальная военная операция России на Украине. Он выразил уверенность, что если белорусы забудут о победах прошлого, это принесет новые проблемы.

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Оппоненты за границей готовятся к войне против наследников Великой Победы. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Оппоненты готовятся к войне», — передает слова Лукашенко «НТВ». Он добавил, что они стремятся стереть из памяти народов постсоветского пространства подвиги советских людей во Второй мировой войне. Президент подчеркнул, что оппоненты не скрывают свои намерения, и белорусский народ будет защищать свою землю так, как это делали их предки. Лукашенко отметил, что важно сохранять память о Великой Отечественной войне, особенно в свете современных конфликтов, таких как специальная военная операция России на Украине. Он выразил уверенность, что если белорусы забудут о победах прошлого, это принесет новые проблемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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