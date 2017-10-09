Женщина подала в суд на бывшего мужа из-за кота

Жительница Нижнего Новгорода обратилась в суд города с иском к бывшему мужу. Она требует у экс-супруга вернуть ей кота.
В своем заявлении женщина указала, что бывший муж удерживает у себя питомца против ее воли, а также беспокоится, что экс-супруг должным образом не ухаживает за животным, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Сейчас супруги проживают раздельно. С декабря прошлого года женщина неоднократно обращалась к мужу с требованием вернуть ей животное, уточняет RT. После безуспешных попыток она была вынуждена обратиться в суд.