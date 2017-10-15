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15 октября 2017
23:05  15 октября 2017 0

Клинцевич заявил о спекуляции поляков на смерти президента: «Дурно пахнущая политика»

Интервью. Франц Клинцевич. Москва, клинцевич франц
Франц Клинцевич: "Мачеревич полагает, что российско-польские отношения испорчены еще недостаточно"Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Сенатор Совфеда Франц Клинцевич считает, что заявление польских властей об обнаружении взрыва на бортовых самописцах разбившегося самолета президента Польши Леха Каньчиского, является «дурно пахнущей политикой», которая не имеет ничего общего с авиакатастрофой семилетней давности.

Клинцевич считает, что власти попросту спекулируют на трагедии в собственных интересах. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее глава Минобороны Польши Антони Мачеревич озвучил выводы комиссии, которая установила, что после взлета на президентском борту «произошел взрыв, который в конечном итоге самолет уничтожил».

«Заявление министра обороны Польши следует рассматривать как своего рода довесок к недавнему прибытию в страну бронетанковой бригады США. Судя по всему, Антони Мачеревич полагает, что российско-польские отношения испорчены еще недостаточно», — отметил сенатор.

Клинцевич подчеркнул, что противоестественно эксплуатировать тему этой национальной трагедии в угоду политической конъюнктуре. По его словам, речь уже далеко не в первый раз идет «о дурно пахнущей политике, которая абсолютно никакого отношения к гибели президента Польши не имеет».

Еще в 2011 году Межгосударственный авиационный комитет обнародовал доклад, согласно которому причиной крушения стал отказ экипажа уходить на запасной аэродром. Кроме того, на пилотов было оказано давление со стороны пассажиров — руководителей страны.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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