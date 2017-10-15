Сенатор Совфеда Франц Клинцевич считает, что заявление польских властей об обнаружении взрыва на бортовых самописцах разбившегося самолета президента Польши Леха Каньчиского, является «дурно пахнущей политикой», которая не имеет ничего общего с авиакатастрофой семилетней давности.
Клинцевич считает, что власти попросту спекулируют на трагедии в собственных интересах. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее глава Минобороны Польши Антони Мачеревич озвучил выводы комиссии, которая установила, что после взлета на президентском борту «произошел взрыв, который в конечном итоге самолет уничтожил».
«Заявление министра обороны Польши следует рассматривать как своего рода довесок к недавнему прибытию в страну бронетанковой бригады США. Судя по всему, Антони Мачеревич полагает, что российско-польские отношения испорчены еще недостаточно», — отметил сенатор.
Клинцевич подчеркнул, что противоестественно эксплуатировать тему этой национальной трагедии в угоду политической конъюнктуре. По его словам, речь уже далеко не в первый раз идет «о дурно пахнущей политике, которая абсолютно никакого отношения к гибели президента Польши не имеет».
Еще в 2011 году Межгосударственный авиационный комитет обнародовал доклад, согласно которому причиной крушения стал отказ экипажа уходить на запасной аэродром. Кроме того, на пилотов было оказано давление со стороны пассажиров — руководителей страны.